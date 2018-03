Gartenschau Die Ideen der Bürger sind gefragt

Riedlingen / Waldtraud Wolf

„Tolle Voraussetzungen“ für eine kleine Landesgartenschau biete Riedlingen, wiederholte Johannes Senner vom Überlinger Büro Planstatt Senner, das im September 2018 mit der Ausarbeitung der dafür notwendigen Machbarkeitsstudie beauftragt worden war. In der jüngsten Sitzung des Rates schwärmte er noch einmal von dem hohen Potential Riedlingens für ein solches Projekt. Ein zentraler Punkt seien die Fließgewässer, wobei er von „drei blauen Adern“ sprach und die Maßnahmen zum Hochwasserschutz als gute Basis anerkannte. Die Donau selber soll nicht nur für Fremde, sondern gerade auch für die einheimische Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Promenaden und Rundwege sollen entstehen, Stege an und über das Wasser, sogar an ein kleines „Flussbad“ denkt er.

Eine Aufwertung der Hindenburg-Straße bis zur B 311 will er erreichen, zumal die Gartenschau nicht nur eine Grünfläche sei, sondern auch zum Einkaufen einladen solle. „Wir haben alles, was Stadtgrün braucht“, hielt er fest.

Seine Vorstellungen sollten lediglich ein erster Impuls sein, verspricht er sich doch viele Anregungen aus der in den Prozess einzubindenden Bevölkerung. Die Bürger werden – nach ersten Gesprächen mit Behörden, wie der Gewässerdirektion - nach Pfingsten zu einem „Spaziergang“ durch die Stadt eingeladen, an dessen Ende man sich zum Sammeln der Eindrücke und Ideen zusammensetzt.

„Wir brauchen eine gute, fetzige Bewerbung“, unterstrich Senner. Weitere Bürger-Werkstätten sind im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 und eventuell Mitte 2019 vorgesehen. Dazwischen befasst sich der Gemeinderat mit den Konzept-Entwürfen, der dafür sogar eine Klausurtagung im Juni 2019 anstrebt. Ende Dezember 2019 muss die Bewerbung für eine der kleinen Landesgartenschauen von 2031 bis 2035 beim Land vorliegen.

„Es ist ein ehrgeiziges Programm“, räumte Bürgermeister Marcus Schafft bei der Sitzung ein, zeigte sich jedoch davon überzeugt, dass es „die Stadt weiterbringt“. Das sah auch der Gemeinderat so. Er stimmte der vorgeschlagenen Vorgehensweise daher zu.