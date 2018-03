Gemeinderat Die Herausforderungen können jetzt angepackt werden

Von Reiner Frenz

Von „großen Herausforderungen“, vor denen die Gemeinde stehe, sprach Bürgermeister Matthias Henne am Mittwochabend bei der kurzen Beratung über den Haushaltsplan 2018. „Wir sollten uns nicht scheuen, diese anzupacken“, so Henne. Das Zahlenwerk hatte zuvor Kämmerer Thomas Rechtsteiner erläutert. Demnach hat der Haushalt in diesem Jahr ein Gesamtvolumen von 9,3 Millionen Euro und liegt damit um 530 000 Euro über dem des Vorjahres.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 5,79 Millionen Euro, was ein Plus von 587 000 Euro darstellt. Größter Ausgabenposten sind die Personalausgaben, die 1,257 Millionen Euro betragen, 47 000 Euro mehr als 2017. Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand beträgt 509 000 Euro. Die Münsterschule kostet die Gemeinde 431 000 Euro, dem stehen Erlöse von 201 500 Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf für den Kindergarten und die Kinderkrippe beträgt 308 300 Euro und liegt 7000 Euro unter dem des Vorjahres.

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Finanzausgleichszahlungen und Steuereinnahmen. An Schlüsselzuweisungen sind 1,04 Millionen Euro (plus 184 000 Euro) zu erwarten. Der Anteil an der Einkommenssteuer steigt um rund 77 000 auf 1,03 Millionen Euro. Rechtsteiner rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 540 000 (plus 10 000) Euro. Sinken wird die Kreisumlage, die die Gemeinde zu zahlen hat, und zwar um knapp 20 000 auf 831 000 Euro. Unter dem Strich ergibt sich so eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 342 500 Euro (plus 91 600 Euro).

Der Vermögenshaushalt ist mit einem Volumen von 2,917 Millionen Euro nur wenig kleiner als der des Vorjahres, der 2,974 Millionen Euro betragen hatte. Zu den größten Brocken in diesem Jahr zählt die Erweiterung des Kindergartens St. Gertrud (siehe nebenstehenden Artikel). Dafür sind im Etat 565 000 Euro eingestellt. Es werden Zuschussanträge in Höhe von 420 000 Euro gestellt, kündigte der Kämmerer an.

Die Straßenbeleuchtung wird bis Ende 2018 auf LED-Technik umgestellt. Es wird mit Kosten in Höhe von 260 000 Euro gerechnet. Der Zuschuss der Gemeinde für die Sanierung der Friedhofskapelle beträgt 232 500 Euro. Die Zwiefalter Feuerwehr soll ein neues Fahrzeug erhalten, das rund 400 000 Euro kosten wird. In diesem Jahr ist eine erste Rate in Höhe von 100 000 Euro eingestellt.

Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit Austausch von Abwasserkanal und Wasserleitung in Sonderbuch steht an. In diesem Jahr ist wie in 2017 eine Planungsrate von 60 000 Euro vorgesehen.Für die Münsterschule sind 23 500 Euro für notwendige Anschaffungen etwa von Laptops und Beamern bereitgestellt. Mit 75 000 Euro wird die Projektentwicklungsstudie finanziert. Mit 8500 Euro sollen drei Kinderspielplätze teilweise erneuert werden.

Im Haushaltsplan 2018 ist weder eine Zuführung noch eine Entnahme der Rücklagen vorgesehen. Um den Vermögenshaushalt finanzieren zu können, ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 462 500 Euro nötig. Damit erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde um 324 000 auf knapp 1,7 Millionen Euro. Pro Kopf sind das 763 Euro.

In der kurzen Diskussion blickte Klaus Käppeler zurück: „Wir haben selten Zeiten erlebt, in denen Haushaltsberatungen so leicht waren“. Es sei noch nicht so lange her, da es Null-Zuführungsraten gab, da Investitionen verschoben werden mussten. Derzeit profitiere man von der guten konjunkturellen Lage. Er freue sich, so Käppeler, dass aus dem Ärmel heraus der Kindergartenbau gestemmt werden könne. Zu Henne gewandt: „Ich beglückwünsche Sie für diese Zeit, in der Sie Bürgermeister sind“.

Daniel Burgmayer sprach von einer Konsolidierungsphase. Auch im vergangenen Jahr habe man Schulden eingestellt, die gar nicht gemacht worden seien. Er hoffe, dass dies auch heuer so sein werde. Einstimmig wurde der Haushalt verabschiedet, ebenso im Anschluss derjenige der Wasserversorgung. Hier hat der Wirtschaftsplan ein Volumen von 570 000 Euro. Dank der Erhöhung des Wasserpreises zu Jahresbeginn kann nach den Verlusten der Vorjahre wieder ein Gewinn von 41 000 Euro erzielt werden.