Trochtelfingen Die Gemeinschaft lebt

Trochtelfingen / ab

Seit 2015 setzt sich die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb um ihren Vorsitzenden Landrat Thomas Reumann mit großem Engagement für die zukunftsfähige Entwicklung der Region ein. Wichtige Entwicklungsziele sind dabei unter anderem die Dorfgemeinschaft zu stärken, neue Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und Räumlichkeiten für die Vereinsarbeit zu erschließen.

Die zwei LEADER-Projekte der Stadt Trochtelfingen „Kletterwand Trochtelfingen“ und „Gemeindehaus Wilsingen“ leisten für die Zielerreichung einen ganz wichtigen Beitrag. Landrat Reumann und LEADER-Regionalmanager Hannes Bartholl übergaben am gestrigen Freitag die LEADER-Plaketten für die erfolgreiche Projektumsetzung.

Sinnbildlich sprach Landrat Reumann bei seinem Besuch in der Schulturnhalle der Werdenbergschule davon, „wer hoch hinaus möchte, muss Neues wagen und mit pfiffigen Ideen die Zukunft gestalten“. Und mit dem LEADER-Förderprogramm gebe es ein besonderes Instrument in der Region, welches die Projektträger bei der Verwirklichung solcher Ideen finanziell unterstütze. So wird auch der Bau der Kletterwand in der Schulturnhalle mit 9960 Euro sowie der Einbau eines Aufzugs in das Gemeindehaus im Ortsteil Wilsingen mit 21 900 Euro durch EU-Fördergelder bezuschusst. So unterschiedlich die zwei Projekte sind, haben sie etwas ganz Wesentliches gemeinsam: Durch die LEADER-Projekte geht es künftig in Trochtelfingen hoch hinaus.

Die neue Kletterwand in der Schulturnhalle der Werdenbergschule ermöglicht es allen Interessierten, mit Kraft, Technik und Teamgeist selbstgesteckte Ziele zu erreichen und durch die erlebte Grenzerfahrung im Klettersport, das Selbstwertgefühl weiterzuentwickeln. Bei seinem Besuch konnte Landrat Reumann gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Niesler eine Klettergruppe Jugendlicher aus nächster Nähe beobachten, wie sie sich Griff für Griff und Zug um Zug hoch hinaus bis unter die Hallendecke vorarbeiteten. Für die notwendige Absicherung sorgte der jeweilige Kletterpartner am Boden der Halle. Auch Teamgeist und gegenseitiges Vertrauen werden hier neben zahlreichen Muskelpartien gestärkt.

Auch im Gemeindehaus Wilsingen geht es nach der Umsetzung des LEADER-Projekts hoch hinaus, wie Bürgermeister Niesler präsentierte. Durch den Einbau des Aufzugs im bestehenden Gebäude werden die zwei Obergeschosse barrierefrei erschlossen. Menschen, die bisher Mühe mit dem Treppensteigen hatten oder die Treppen gar nicht bewältigen konnten, können künftig selbstbestimmt am Vereinsleben des Musik- oder Narrenvereins teilnehmen. Ebenso können durch das Projekt auch ganz neue Angebote für neue Zielgruppen am Ort geschaffen werden. Das sind gemeinsame Singstunden zur Begegnung zwischen Alt und Jung oder neue Kurse der Volkshochschule.

Durch die gemeinschaftliche Umsetzung der Projekte unter Beteiligung der örtlichen Vereine und Asylkreise wurde die Dorfgemeinschaft gestärkt. Als Orte der Kultur und Begegnung werden den Vereinen neue Möglichkeiten geboten, die Vereinsarbeit weiterzuentwickeln und so auch künftig einen wichtigen Beitrag zum Leben auf dem Land leisten zu können.

Bei der Übergabe der LEADER-Plakette zeigte sich Landrat Reumann sehr erfreut und höchst zufrieden. „Für uns ist es äußerst wertvoll, dass auch mit diesen zwei tollen Projekten ein weiterer wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer lebenswerten Region geleistet wird. Das LEADER-Förderprogramm zeigt hier seine volle Wirkung.“

Die nächsten Projektanträge können voraussichtlich im Juni beim Regionalmanagement in Münsingen eingereicht werden. Weitere Information zum Förderprogramm gibt es unter www.leader-alb.de.