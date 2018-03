Phäno-Pfad Der etwas andere Pfad

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Phäno“ steht für „Phänomen“, also etwas, das einen wundert, und zum Staunen bringt. Einfach etwas ganz Unerwartetes.

Aber es soll auf dem Pfronstetter Phäno Pfad nicht nur beim Staunen bleiben. Die Stationen brauchen nicht nur Zuschauer, sondern Leute, die ganz aktiv dabei sind. Ob am „Wellenbaum“ oder beim „starken Max“, in der „Klingenden Küche“ oder am „Sonnenfeuer“ – überall ist mitmachen angesagt. Letztes Kind im Phäno-Pfad ist eine Waldkegelbahn, die die Auszubildenden des Forststützpunkts unter der Anleitung von Heinz Thumm angefertigt haben. Dem Bürgermeister gelang mit dem ersten Wurf auf der neuen Bahn ein „Siebener“, die Besucher des Phäno-Pfads sind aufgerufen, dies zu übertreffen. Alles in allem gilt: Wer den richtigen Blick entwickelt, kann auch hinter das Geheimnis des „Weißen Hirsches“ kommen.

Insgesamt 15 Stationen mit außergewöhnlichen Namen finden sich auf dem Phäno-Pfad. Das reicht von „Uhlandspunkt“, über „Sonnenfeuer“, „Eulenohr“ und „Einer gegen Zwei“ bis hin zur „Waldkegelbahn“. Weitere Stationen sind „Der starke Max“, „Wurzelharfe“, „Gefangenes Echo“, „Wackel-Dackel“, „Steigender Stab“, „Let’s swing“, „Zum Mittelpunkt der Erde“, „Hören wie ein Luchs“ und „Klingende Küche“ bis hin zur „Pfron-Flöte“.

Immer aber gilt für die Besucher des Pfades: Zum einen Staunen, dann aber auch Hand anlegen und selbst ein Experiment wagen.