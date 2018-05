Hayingen Buntes Haus darf vorerst so bleiben

Hayingen/Tübingen / swp

Das Tübinger Regierungspräsidium (RP) hat im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens entschieden, dass das sogenannte „Bunte Haus“ in Hayingen vorerst bunt bleiben darf, wie die Behörde am Dienstagnachmittag bekannt gab. Bei künftigen Neuanstrichen des Gebäudes, so die Behörde, greife allerdings die im Nachgang zu dem umstrittenen Farbanstrich vom Hayinger Gemeinderat beschlossene Gestaltungssatzung.

Nach Ansicht des RP reichten die gesetzlichen Instrumentarien nicht aus, um eine Änderung des umstrittenen und auffälligen Farbanstrichs des Gebäudes in der Ortsmitte von Hayingen zu erzwingen. In dem Verfahren bei der Tübinger Behörde ging es um die Frage, ob der von einem Hayinger für sein Gebäude und insbesondere für die Umrahmung der Fenster gewählte Farbanstrich beziehungsweise die Ausgestaltung auf die Umgebung verunstaltend wirkt und daher zu beseitigen ist. Das Gebäude erhielt im Jahr 2016 einen grellorangen Farbanstrich mit unter anderem gelbem Sockel und unterschiedlich verlaufender, gelber Bänderung der Fenster.

Jetzt ging es darum, ob die Farbgebung durch den Eigentümer nicht an und für sich, sondern durch ihre Wirkung auf die Umgebung so hässlich ist, dass sie nicht nur das ästhetische Empfinden des Betrachters beeinträchtigt, sondern „vielmehr einen verletzenden Zustand schafft“. Die Messlatte liegt also hoch. Dabei ist laut RP nicht jede sehr auffällige Abweichung vom sonst in der näheren Umgebung Üblichen als verunstaltend anzusehen, sondern letztlich nur solche, die nicht mehr hinnehmbar sind. Das trifft hier nicht zu und folglich sieht das RP ein Einschreiten als nicht gerechtfertigt an.

Angesichts des Umstandes, dass keine direkten Blickbeziehungen zwischen dem strittigen Gebäude und der denkmalgeschützten Pfarrkirche St. Vitus bestehen, konnten auch keine denkmalpflegerischen Belange in der Entscheidung Berücksichtigung finden.

Im Übrigen begrüßt es das Regierungspräsidium ausdrücklich, dass der Gemeinderat von Hayingen mittlerweile eine Ortsbildsatzung beschlossen hat, um zukünftig solche Fälle zu verhindern und den gut erhaltenen historischen Ortskern von Hayingen zu schützen. Bei einem Neuanstrich, so die Behörde abschließend, müsse sich der Hauseigentümer jedenfalls künftig an diesem kommunalen Willen orientieren.