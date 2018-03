Ausbildung Brand zerstört den Ortskern

Mehrstetten / Annabell Burkhardt

Ein altes thailändisches Sprichwort heißt „same same but different“ – gleich aber anders waren auch die letzten drei Wochen, die ich mit Lena Auer im Süden Thailands verbracht habe. Nach Koh Tao ging es auf die berühmte Nachbarinsel Koh Phangan. Berühmt nicht nur für Yogastunden am Strand und Detoxkuren zur Selbstfindung, berühmt und berüchtigt vor allem aufgrund der täglich stattfindenden Festivals. Darunter die weltweit bekannte Fullmoonparty, die an Vollmond veranstaltet wird und monatlich 10- bis 30 000 Touristen an den Strand Haad Rin’s lockt. Die Geburtsstunde der Party reicht weit bis in die achtziger Jahre zurück, als die ersten Rucksacktouristen festgestellt haben, dass die Atmosphäre an Vollmond auf Koh Phangan ganz besonders einladend ist. Inzwischen hat sich daraus eine Party der Superlative entwickelt, mit weltbekannten DJ’s die keinen Musikwunsch unerfüllt lassen. Nicht wenige Touristen verführt die einzigartige Stimmung zur Alkohol- und Drogenexzessen, die oft im Krankenhaus auf der Nachbarinsel Koh Samui enden.

Nach kurzen aber aufregenden zwei Tagen ging es mit Bus und Fähre ins „Honeymoon“-Paradies Koh Lanta, einer kleinen Insel im Süden Krabis mit einsamen Buchten, zurückhaltendem Tourismus und einer Natur, wie man sie von den Postkarten Thailands kennt. Entspannung ist garantiert und das zu günstigen Preisen. So gibt es eine Übernachtung im gepflegten und sauberen Hostel schon für 3,50 Euro und eine große Portion grünes Curry mit Reis für knapp 2,20 Euro. Einen Tag lang besuchen wir einen Kochkurs und lernen die traditionelle Thaiküche kennen.

Die Altstadt bietet Einkaufsmöglichkeiten und mit dem Roller lässt sich jeder Winkel der Insel in einem Tag erkunden. Die Natur ist hier gleich traumhaft, aber anders als an der Ostküste. Felsformationen die aus dem Wasser emporragen, bewachsene Berge, tiefe Wälder und weiße Sandstrände soweit das Auge reicht. Beschreibungen wie diese hören wir immer wieder im selben Satz mit „Koh Phi Phi“, einer sehr beliebten Inselgruppe an der Südküste Thailands. Daher sei diese Insel auch touristisch sehr „überlaufen“. Daher zögern wir anfänglich, letztlich aber siegt die Neugier und wir fahren doch hin. Im Unterschied zu vielen anderen Orten warten hier keine Taxifahrer im Fährhafen. Der Grund ist schnell klar: Wo es keine Straßen gibt, gibt es auch keine Taxis. Zu Fuß laufen wir zum „Octoberhostel“, das knapp 36 Stunden später in Flammen aufgehen wird.

Koh Phi Phi war abenteuerlich. Mit dem Kajak geht es zum Monkeybeach, der von Affen bevölkert wird. Viele Touristen füttern die Affen und bringen sich in gefahr, denn die oft mit Tollwut infizierten Tiere beißen dabei gerne zu. Hält man Abstand sollte einem aber nichts passieren.

Am nächsten Tag führte eine kleine Wanderung auf den PhiPhi Aussichtspunkt, wo man den Sonnenuntergang bewundern kann. Abends ging es zur Poolparty mit späterem Stromausfall. An sich nichts Ungewöhnliches für Thailand. Doch dann rannten viele Menschen mit Gepäck an uns vorbei und Thais riefen „Fire! Go to the Beach!“ Als wir uns selbst ein Bild machen, wird klar: „Das ist keine Küche die in Brand steht, das sind riesige Flammen. Und ist das nicht bei unserem Hostel?“ Dieses liegt nur drei Häuser neben neben dem brennenden Octoberhostel. Die Rauchschwaden machen es schwer zu atmen, in der Luft glitzern die Funken und die Nacht ist orange erleuchtet. Es wird immer heller, denn das Feuer breitet sich schnell aus. Mit den rasch gepackten Sachen stürmen wir zum Strand und beobachten von dort die Geschehnisse. Touristen und Einheimische versuchen mit Wassereimern das Feuer zu löschen, junge Männer tragen unzählige Gasflaschen ans Wasser, um eine weitere Explosion zu vermeiden. Wir sehen Videos wie die Einheimischen umliegende Häuser zertrümmern um Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach drei Stunden ist das Feuer gelöscht, insgesamt 25 Häuser sind zerstört. Viele Reisende stehen ohne Papiere, Kleidung und Geld da und die nächste Botschaft ist im 11 Stunden entfernten Bangkok. Viel schlimmer noch sind die Folgen für das kleine Dorf, denn der Ortskern ist zerstört.

In Krabi, dem vorletzten Stopp unserer Reise, genießen wir noch ein weiteres Mal die für uns ganz neue Landschaft. Das Ende rückt immer näher und nach zwei Tagen Phuket geht der Flug nach Hause. Fazit: Sechs Wochen Urlaub im Paradies, sechs Wochen neue Kultur, neue Menschen, neue Sprachen, viele neue Erkenntnisse und sechs Wochen über die eigenen Grenzen hinauswachsen.

Wieder zurück in Deutschland blieb allerdings nicht viel Zeit, denn der nächste Arbeitseinsatz stand bereits auf dem Plan. So flog ich vor gut einer Woche nach La Réunion im Indischen Ozean. Auf der kleinen Insel zwischen Mauritius und Madagaskar werde ich in den nächsten Monaten als Au Pair in einer Familie arbeiten und weiterhin für diese Zeitung über meine Erfahrungen berichten.