Gomadingen Blitz sorgt für Stromausfall auf der Alb

Gomadingen / swp

Bei einem Gewitter am Donnerstagabend schlug ein Blitz um 19.50 Uhr in einen sogenannten Kabelendmasten in Gomadingen ein, von dem aus ein Erdkabel weiter in die Umspannstation in der Bahnhofstraße führt. Der folgende Kurzschluss führte zum Ausfall des Mittelspannungsnetzes in Gomadingen selbst und in Engstingen.

Dort war es an einem Erdkabelabschnitt im Bereich der Grieserstraße zu einem Folgefehler gekommen. Nach Ermittlung der Schadensstellen konnten die Monteure der Bereitschaft durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die Versorgung bereits ab 20.16 Uhr Zug um Zug wieder aufbauen.

Um 20.30 Uhr war bereits ein Großteil der betroffenen Haushalte und Betriebe wieder am Netz, um 21.21 Uhr bestand schließlich Vollversorgung. Die genaue Fehlerstelle an dem Kabelabschnitt in Engstingen wurde im Laufe des gestrigen Freitags geortet und soll am Montag repariert werden. An dem Masten in Gomadingen wurden durch den Blitzschlag die Überspannungsableiter zerstört, die nach den Ferien ersetzt werden. Die hatten verhindert, dass die Station selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde, teilt die Netze BW mit.