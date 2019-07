Bürger sollen sich bei Veranstaltung in Merklingen Pläne anschauen und selber Ideen einbringen. Die Anbindung des Bahnhofs Merklingen an den Individualverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr ist Thema einer „Dialogveranstaltung“ des Verbands Region Schwäbische Alb und des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg am Donnerstag, 11. Juli, in Merklingen. Wie der Verband mitteilt, we...