Hayingen Anhänger gestohlen

Hayingen / pol

Ein zwei Jahre alter Anhänger im Wert von rund 15 000 Euro ist in den vergangenen Tagen von einem städtischen Betriebsgelände in der Zwiefalter Straße in Hayingen gestohlen worden, teilt die Polizei mit. In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, bis Donnerstag, sieben Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Areal des Bauhofs und entwendeten den Kabeltransportanhänger einer Baufirma der Marke Bagela BKT 27 mit dem amtlichen Kennzeichen GP - LW 147. Sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Anhängers erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07373/2823 an den Polizeiposten in Zwiefalten.