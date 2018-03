Umweltschutz Anerkennung für tolle Projekte

Von Heinz Thumm

Auch der 29. Wettbewerb „Zwiefalter Naturfonds“ fand große Resonanz. Knapp 30 Naturschutzprojekte vielfältiger Art wurden mit umfangreichen Dokumentationen vorgelegt. Eine Fachjury wählte sechs herausragende Projekte aus und anerkannte den ehrenamtlichen Einsatz mit Geldpreisen, Urkunden und einer Einladung nach Zwiefalten.

„Wir schützen unsere Natur und Umwelt“ lautet das Aktionsmotto des 29. Zwiefalter Naturfonds, erklärte Peter Baader, Geschäftsführer der Zwiefalter Klosterbräu. In seiner Begrüßung schwärmte er für die intakte Natur und das kristallklare Wasser in Zwiefalten und zeigte sich stolz darauf „die Projekte zu leben und Nachhaltigkeit zu praktizieren. Peter Baader: „Engagement für die Natur im Ehrenamt ist Engagement mit Spaß für die Erhaltung der Natur und verdient höchste Anerkennung“.

Die sechs ausgewählten Preisgewinner hatten mit kleinen Abordnungen zuvor im Rahmen einer Brauereibesichtigung Einblicke in die jahrhundertealte Brautradition in Zwiefalten erhalten. Nach einem gemeinsamen Abendessen erfolgte die Vorstellung der Projekte und die Preisverleihung. Als Mitglieder der Jury fungierten Wolfgang Riedel vom Bund Naturschutz Alb-Neckar und der Naturschutzwart Rainer Ganzner.

Engagierte Jugendliche der Ortsgruppe Gomaringen des Schwäbischen Albvereins hatten eine reich strukturierte Trockenmauer mit zwei Kleinklimazonen errichtet. Damit wurden wertvolle Rückzugsgebiete für viele Tiere und Pflanzen geschaffen.

Die stark engagierte „Biosphärengruppe Lauterach“ hat in der Umgebung der Biosphäreninfostelle einen Nisthilfenlehrpfad angelegt. Alle Nisthilfen wurden auf insgesamt 20 Infotafeln mit Beschreibungen versehen. In Lichtenstein haben sich ehemalige Schüler und Lehrer zu einer „SOKO Steigbergsteigle“ zusammengeschlossen für das Projekt: „Öffnung einer zugewachsenen Wacholderheide“. Mit dieser Maßnahme wurde die Vielfalt der Pflanzenwelt deutlich erweitert.Der Freundeskreis Burghofschule Ofterdingen hat mit zahlreichen Jugendlichen ein „Waldrandprojekt“ erarbeitet. In umfangreichen Arbeiten wurde eine Naturbeobachtungskanzel erbaut, Stein- und Holzriegel errichtet, eine Wildblumenwiese angelegt, Obstbäume gepflanzt und eine Bienen-AG aktiviert. Ein spannendes Projekt bearbeitete der Höhlenverein Blaubeuren mit der „Erforschung und Schutz einer neu gefundenen Höhle“. Das Erdloch wurde gesichert und bereits erste Grabarbeiten brachten neue Erkenntnisse zur Erdgeschichte und Geologie.

Auch der NABU Rißtissen verfolgte ein originelles Projekt mit der „Gestaltung einer Eh-da-Fläche“: Eine kleinräumige Fläche in der Ortsmitte wurde vom Kurzrasen umgewandelt in ein neues Habitat. Mit Insektenhotel, Anpflanzungen und Pflege wurde ein Lebensraum für viele Tiere geschaffen. Die Projekte wurde einzeln vorgestellt und die besonderen Leistungen der Arbeitsgruppen gewürdigt. Anschließend wurde den begeisterten Naturschützern eine Urkunde und ein Geldpreis überreicht. In besonderer Weise wurde der Einsatz von Jugendlichen bei Naturschutzaufgaben im Ehrenamt und die nachhaltige Pflege der Projekte gewürdigt. Die Freude war allseits groß und bereits jetzt wurde über neue Projekte und Aufgaben gesprochen, die für weitere Wettbewerbe des Zwiefalter Naturfonds vorgesehen sind.

Der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, Dr. Gerhard Bronner, sprach über das Thema: „Naturschutzverband – Vermittler zwischen Politik und Bürger“. Zahlreiche Vereine, Verbände und weitere Gruppierungen sind für den Naturschutz in Baden-Württemberg im Einsatz. 30 Naturschutzverbände bündeln ihre Aktivitäten im Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg.

Als Ziele des Natur- und Artenschutzes sind die Sicherung und der Erhalt der biologischen und der Leistungs- und Funktionsvielfalt festgelegt. Die Eigenart und Schönheit soll gemeinsam gesichert werden, Tier- und Pflanzenarten sollen nicht aussterben.

Der Landesnaturschutzverband erhält zur Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben Haushaltsmittel vom Land. So werden in konstruktiver Zusammenarbeit großräumig Aufgaben zwischen Kommunen, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz wahrgenommen oder Flächen der Natur überlassen.