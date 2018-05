Sonnenbühl Alte Lkws schnaufen über die Alb

Sonnenbühl / swp

Ab Donnerstag 31. Mai (Fronleichnam) bis zum Sonntag 3. Juni findet das 3. Internationale LKW Oldtimertreffen an der Nebelhöhle statt. Nach den vielen durchweg positiven Rückmeldungen von Teilnehmern und Besuchern der vergangenen Treffen, haben sich die „Freunde historischer LKW“ dazu entschlossen, am Fronleichnamswochenende ein weiteres Treffen zu organisieren.

Es sind schon mehr als 130 Oldtimerfahrzeuge der Baujahre 1912 bis 1990 angemeldet. Leider können keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen werden, da der Veranstaltungsplatz damit voll belegt ist.

Viele historische Marken sind bis jetzt dabei: Berna, Borgward, Büssing, DAF, FBW, Hanomag, Henschel, Kaelble, Krupp, MAN, Magirus, Mowag, Mercedes, NAW, Opel , Peugeot, Saurer, Scania, Setra, Steyr Volvo. Die Teilnehmer kommen aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und aus ganz Deutschland.

Die ersten Fahrzeuge werden im Laufe des Mittwochs eintreffen. Aber auch an den folgenden Tagen werden die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen kommen und gehen.

Seit dem 1. Mai 2016 bedient der „Sonnenalb Express“, die Haltestelle Nebelhöhle an Sonn- und Feiertagen Fahrplanmäßig. Die Fahrten werden mit dem restaurierten Oldtimerbus Mercedes Benz O 302 Baujahr 1966 durchgeführt. Das Veteranentreffen an der Nebelhöhle kann also perfekt auch mit dem ÖPNV Stilgerecht erreicht werden.

Ein Rahmenprogramm begleitet die Teilnehmer. So stehen exklusive Höhlenführungen in der Nebelhöhle und eine Exkursion mit einem historischen Bus zu einer geführten Besichtigung des Haupt- und Landgestüts Marbach auf dem Plan.

Der beste Tag um Impressionen zu sammeln, zu Filmen und zu Fotografieren ist der Samstag. An diesem Tag sind die meisten Oldtimer vor Ort, und begeben sich ab 10 Uhr zu einer individuellen Ausfahrt über die Alb. Die Teilnehmer bekommen den Zielpunkt genannt und sollen diesen innerhalb eines genannten Zeitraums erreichen. Die Fahrt wird sie durch idyllische Landschaften über die Alb führen.

Das Ziel liegt beim Treffen wieder im „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“. Angesteuert wird das Alte Lager in Münsingen. Dort wird die Dependance des „Magirus Iveco Museum Ulm“ besucht. Es besteht hier die Möglichkeit, sich mit Speisen und Getränken zu versorgen, sowie das „Biosphärenzentrum Schwäbische Alb“ zu entdecken.

Der Besitzer des Alten Lagers Franz Tress und der Vorstand Fahrzeuge des Magirus Iveco Museums Ulm Peter Burkhart werden die Teilnehmer des Treffens begrüßen.

Auf der Rückfahrt soll sich jeder Teilnehmer seine Strecke selbst aussuchen. Über die wundervolle Alb führt der Weg zurück zur Nebelhöhle, wo die Teilnehmer gegen 14.00 Uhr wieder eintreffen, um „Fachgespräche mit Dieselduft“ zu führen, zum Grillen und wieder zur öffentlichen Fahrzeugausstellung.

Wer in einem historischen Fahrzeug bei der Ausfahrt mitfahren möchte, sollte sich bei Organisator Frank Gerber melden: Telefon: (07121)704461. E-Mail: frank.gerber@versanet.de. Der Saurer Oldtimer-Postbus der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft ist ebenfalls mit von der Partie.