Serie Abwechslung ist garantiert

Münsingen / Von Ralf Ott

Sie trägt die Nummer 21 335 und wirkt eigentlich ganz zufrieden – zumindest für den Laien. Doch dann kackt die Kuh, die an diesem Nachmittag für Unterrichtszwecke von ihren Kolleginnen getrennt und aus dem Laufstall herausgeholt wurde, recht kräftig. „Sie ist halt nervös“, vermutet Achim Schepper vom gleichnamigen Milchviehbetrieb in Dottingen. Der Landwirtschaftsmeister wirkt nicht nur an den Abschlussprüfungen des Berufsnachwuchses mit, sondern ist auch Praxislehrer an der Beruflichen Schule in Münsingen. Sein Betrieb gehört zu den rund zehn Höfen in der Region, die in Zusammenarbeit mit dem Landwirschaftsamt und der Beruflichen Schule auf der einen Seite den angehenden Junglandwirten im zweiten und dritten Lehrjahr einmal pro Monat einen Praxistag ermöglichen und auf der anderen Seite einmal wöchentlich drei bis vier jungen Leuten im ersten Lehrjahr als Praktikanten auf dem Hof die Möglichkeit bieten, betriebliche Abläufe kennen zu lernen.

Die duale Ausbildung zum Landwirt dauert drei Jahre und beginnt mit einem Vollzeitschuljahr mit den erwähnten Praktikumstagen. Die beiden folgenden Jahre werden auf dem anerkannten Ausbildungsbetrieb absolviert, ergänzt durch Schultage. Der Auszubildende lebt oft auf dem jeweiligen Betrieb und ist damit in alle Arbeitsabläufe eingebunden – also beispielsweise auch in nächtliche Einsätze wenn eine Kuh ihr Kalb bekommt. Dazu kommen überbetriebliche Lehrgänge, um Inhalte zu vermitteln, die der Ausbildungsbetrieb nicht abzudecken vermag.

An der beruflichen Schule in Münsingen gibt es drei Klassen für die drei Jahrgänge mit jeweils 12 Schülern, berichtet Elke Weidinger, Leiterin des Münsinger Landwirtschaftsamtes – Fluktuation inbegriffen, denn die „Auszubildenden können im zweiten oder dritten Lehrjahr an einen anderen Betrieb wechseln“– und besuchen dann natürlich auch eine andere Schule.

Im vergangenen Jahr waren im Ländle 718 junge Leute auf dem Weg zum ausgebildeten Landwirt. Der Beruf ist nicht nur abwechslungsreich sondern oftmals wird der Abschluss als „Landwirt zum Sprungbrett für eine erweiterte Ausbildung“, betont Achim Schepper. Möglichkeiten dazu gibt es viele. Mit einer einjährigen Fachschule, deren Unterricht auf drei Jahre verteilt vor allem von November bis März stattfindet, kann der Abschluss eines stattlich geprüften Technikers beziehungsweise Landwirtschaftsmeisters erworben werden. Wer über Abitur oder Fachhochschulreife verfügt beziehungsweise den Meister in der Tasche hat, kann auch studieren – entweder dual oder als Bachelorstudium für Agrarwirtschaft in Nürtingen-Geislingen sowie für Agrarwissenschaften in Hohenheim. Auf dieser Ebene liegt der Anteil der Frauen dann auch bei rund 50 Prozent, während im Ausbildungsbereich und auf dem Weg zum Meister die Männer zahlenmäßig stärker vertreten sind, so Weidinger. „Das liegt am späteren Berufsbild, denn mit einem Studienabschluss ist das Ziel oftmals eher die Arbeit in der Landwirtschaftsverwaltung“.

Eine Möglichkeit, die für die 18-jährige Laura Tussetschläger keine Option wäre. „Meine Großeltern haben einen Hof bei Nürtingen, dort habe ich immer viel geholfen und das hat mein Interesse an der Ausbildung geweckt“, erzählt sie am Rande des Praxistags auf dem Schepperhof. Ein Beruf am Schreibtisch komme für sie nicht in Frage. Als Landwirt trage man die Verantwortung für die Erzeugung der Lebensmittel. „Man ist selbstständig und kann das Leben so individuell gestalten, wie das in keinem anderen Beruf möglich ist“, betont sie.

Für Anna-Lena Metzger aus Magolsheim waren ebenfalls die praktischen Erfahrungen, die sie auf dem Hof ihres Patenonkels sammeln konnte, entscheidend. „Das hat sehr viel Spaß gemacht und es gibt jeden Tag etwas anderes zu tun“.

Als Motiv dafür, sich zum Landwirt ausbilden zu lassen, nennt Christian Marx aus Schwäbisch Gmünd „die Arbeit in der Natur und mit den Tieren“. Er lernt bei der Albert Werner GbR in Strohweiler. Kennen gelernt hat er das Metier auf dem Milchviehbetrieb seines Großvaters. „Wir leisten durch die Erzeugung der Lebensmittel etwas für die Bevölkerung“, so Marx weiter.

Dorothea Roth wiederum mag „die tägliche Herausforderung“, die der Beruf bietet, „und die Vielfalt der Arbeit in der Natur“. Die 21-Jährige aus Frickenhausen hat viel Zeit bei Bekannten auf deren Hof verbracht, dann das Agrarwissenschaftliche Gymnasium absolviert und schließt jetzt eine praktische Ausbildung an.

Die jungen Auszubildenden haben aus ihrer Sicht also den idealen Beruf gefunden und so gibt es für Laura Tussetschläger letztlich auch nur einen einzigen Nachteil: „Die Kälte im Winter bei der Arbeit im Freien, die liegt mir einfach nicht“.