Engstingen „Wir müssen in das Bad investieren“

Engstingen / Von Ralf Ott

Seit dem Ende der vergangenen Sommerferien ruht der Betrieb im Hallenbad in Kleinengstingen. Damals war einer der drei Filter nach der Neubefüllung zersprungen. Der Austausch durch ein neues Gerät war nicht möglich, weil zugleich die Regelungstechnik nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und die Filter „unter Druck“ arbeiten. Das ist heute nicht mehr erlaubt. Eine Kombination aus alten und neuen Filtern war ebenfalls nicht umsetzbar.

In Eigenregie hatten sich die Gemeindeverwaltung unter Federführung von Hauptamtsleiterin Marianne Hoffmann sowie der Technische Ausschuss des Gemeinderats mit möglichen Sanierungsvarianten befasst. Ein Hauptproblem ist der Platzmangel im jetzigen Technikraum. Die erforderlichen neuen Druckbehälter für die Umwälzpumpe in Verbindung mit der Anzahl der erforderlichen Filter hätten sich in die vorhandene Anlage nicht integrieren lassen. „Wir wollten eine leicht verständliche, bezahlbare Schwimmbadtechnik, die mit dem vorhandenen Platz auskommt und die vorgegebenen Normen erfüllt“, so Hoffmann. Das Bad muss dem heutigen Stand der Technik entsprechen und der ist, weil andere Rechtsvorschriften fehlen, in der „DIN 19643“ festgelegt. Aus den dort aufgelisteten Anforderungen ergibt sich bei der Größe des Bads eine Umwälzleistung von 94 Kubikmeter pro Stunde, die heutige Filteranlage schafft jedoch nur 72. Die Kombination bestehender Anlagenteile mit neuen Komponenten funktioniert nicht. Fazit: „Die beste Lösung ist die Komplettsanierung der Schwimmbadtechnik“, betonte Hoffmann.

„In die jetzige, nach und nach erweiterte Anlage, hat sich der Hausmeister intensiv eingearbeitet und für den richtigen Betrieb gesorgt“, sagte Bürgermeister Mario Storz, „nach der Sanierung sollten die einzelnen Komponenten zusammenpassen“. Das Bad selbst wird ihm zufolge von Schülern der Grundschule Kleinengstingen und Freibühlschülern sowie Vereinen und für VHS-Kurse genutzt. Unterm Strich sind das rund 500 Personen wöchentlich.

Die neue Schwimmbadtechnik, die von der Bittner Schwimmbad- und Anlagentechnik aus Kirchheim Teck zum Preis von 115 200 Euro angeboten wurde, beinhaltet neue Filter, die automatische Chlorierung, die Neuinstallation der Rohre und der elektrischen Komponenten, die fortlaufende Aufzeichnung der ermittelten Wasserwerte sowie die automatische Störungsübermittlung per Telefon oder SMS.

„Es ist keine Frage, wir müssen hier investieren“, betonte Martin Staneker und auch Hans-Martin Hipp war dafür, „das Bad zu erhalten“. Iris Kemmner regte an zu prüfen, ob die Besucherfrequenz erhöht werden könnte, doch dafür gäbe es laut Hoffmann lediglich vormittags noch Zeitfenster. „Das Geld ist gut angelegt“, bekräftigte Stefan Glück und Steffen Schmälzle verwies auf die Bedeutung des Bads als Angebot für Jugendliche, Kinder und ältere Leute. Im Gegenzug für die Wertschätzung regte Holger Eisele eine Erhöhung der Eintrittspreise an. „Das Hallenbad ist kein Luxus und die Kinder müssen schwimmen lernen“, entgegnete Anni Walker. Storz sagte, „der Eintritt ist ohnehin ein politischer Preis, wir zahlen bei dem Bad immer drauf“ und schlug vor, dass die Gemeinde ein Kalkulation vorlegen werde. Letztlich votierte das Gremium einstimmig für die Sanierung. Die Arbeiten sollen Ende August beendet sein.