Gemeinderat „Wir haben ein bewegtes Jahr vor uns“

Hayingen / Reiner Frenz

Für Kämmerer Manuel Reiner war es der erste Haushalt, zugleich der letzte im kameralen System erstellte. Und es war zugleich ein Etat der Rekorde, weist er doch ein Volumen von 8,33 Millionen Euro auf, gut 1,2 Millionen mehr als der des Vorjahres. Reiner trug in der Sitzung des Hayinger Gemeinderates am Donnerstagabend die Eckdaten des Haushalts vor. So ist das Volumen des Verwaltungshaushalts um stattliche 720 000 Euro auf 6,204 Millionen Euro gestiegen (plus 13 Prozent). Größter Posten sind die Personalausgaben mit 1,58 Millionen Euro (plus 7,2 Prozent).

Auf der Einnahmenseite gibt es positive Entwicklungen. So steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 120 000 auf 1,123 Millionen Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen gibt es ein sattes Plus von 356 000 auf 1,26 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer rechnet Reiner mit Einnahmen in Höhe von einer halben Million Euro (plus 50 000 Euro). Unter dem Strich ergibt sich aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen ein Überschuss von zwei Millionen Euro (plus 550 000 Euro). Damit kann eine ansehnliche Zuführungsrate von 556 000 Euro an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Die größten Posten im Vermögenshaushalt, der ein Volumen von 2,13 Millionen Euro aufweist (plus 400 000 Euro), sind der Ausbau der Breitbandversorgung (838 000 Euro), die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs (355 000 Euro), die Erschließung des Baugebiets „Hinter der Buche“ in Ehestetten (370 000 Euro) und die Sanierung des Karl-Truchsess-Wegs (340 000 Euro). Für Grunderwerb sind 105 000 Euro eingestellt.

„Wir haben ein bewegtes Jahr vor uns“, erklärte Bürgermeister Kevin Dorner. Peter Edelburg sprach von erfreulichen Rahmenbedingungen, die die Stadt in die Lage versetzen, auch größere Projekte zu stemmen.