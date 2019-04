Am 15. April begannen die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße B 313 mit der Instandsetzung der Wörthbrücke und dem dortigen Kreuzungsbereich. Der erste Bauabschnitt kann planmäßig abgeschlossen werden. Im nun folgenden zweiten Abschnitt wandert das Baufeld in die Mitte der Kreuzung. Die Wörthbrücke ist dann wieder aus Fahrtrichtung Neckarhausen in Richtung Metzinger Straße befahrbar.

Umleitung über die Wörthbrücke

Der zweite Bauabschnitt wird von Montag, 6. Mai bis voraussichtlich Dienstag, 14. Mai andauern. Die Baustelle wird daher in der Nacht vom 3. Mai auf den 4. Mai neu eingerichtet. Die Umleitung erfolgt über die Wörthbrücke, die Metzinger Straße und Alleenstraße bis zur Stadtbrücke. Aus Fahrtrichtung Stuttgart ist die B 313 weiterhin durchgängig bis zur B 297 nach Neckarhausen und Neckartailfingen befahrbar.

Allgemeine Informationen zur Baustelle gibt es zeitnah im Baustelleninformationssystem des Landes unter https://baustellen-bw.de..

Das könnte dich auch interessieren: