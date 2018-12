Bad Urach Zwei neue Ladesäulen

Bad Urach / Alexander Thomys

Zwei Ladesäulen, an denen jeweils zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden können, hat die Stadt Bad Urach kürzlich in Betrieb genommen. Beide Säulen sind Eigentum der Stadt, sie werden aber von unterschiedlichen Betreibern betrieben: Die Ladesäule am Omnibusbahnhof, auf den Parkplätzen wo auch das Teilauto zu finden ist, wird von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW) betrieben, für die Säule im Kurgebiet ist die Reutlinger Fair-Energie zuständig. „Die E-Mobilität nimmt weiter Fahrt auf“, stellte Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann bei der Einweihung der beiden Ladesäulen fest.

Insgesamt kosteten die beiden Ladestationen die Stadt samt der Installation rund 15 000 Euro, wobei 5000 Euro aus Fördermittel des Bundes finanziert werden konnten. Im Kurgebiet gibt es durch das nahe Thermalbad, die Hotelbetriebe und die Fachkliniken Hohenurach viele potenzieller Nutzer der neuen Ladesäulen. Immer wieder habe es in der Vergangenheit Anfragen gegeben, ob Elektrofahrzeuge vor Ort geladen werden könnten. Bislang mussten solche Anfragen negativ beschieden werden – einzig Akkus von E-Bikes konnten im Haus des Gastes geladen werden – sofern die Radler eigene Netzteile dabei hatten.

Künftig werden die beiden Säulen auch auf der Internetseite www.ladenetz.de beworben werden, wobei nicht nur Kunden der OEW und der Fair-Energie, sondern auch Kunden von Drittanbietern die Lade-Infrastruktur nutzen können. Hierzu ist allerdings die Anmeldung über ein Smartphone notwendig, ein QR-Code an der Ladesäule muss dafür gescannt werden. Für die Säule im Kurpark gilt übrigens, dass diese mit regenerativen Energien abgerechnet wird. Für den Verbrauch rechnet die Fair-Energie mit Wasserkraft ab. „Nur so macht Elektromobilität Sinn – das ist ganz wesentlich für die CO2-Bilanz der Fahrzeuge“, erklärte Fair-Energie-Geschäftsführer Jens Balcerek.

Hybridbus im Einsatz

Bad Urach sieht Bürgermeister Elmar Rebmann derweil unter den Vorreitern in Sachen Elektromobilität: Ein E-Auto ist bereits beim Bauhof im Einsatz, derzeit läuft die Beschaffung eines weiteren Elektrofahrzeuges für den städtischen Vollzugsdienst. Ein weiteres E-Auto für den Bauhof ist im Haushalt 2019 eingestellt. „Und einen E-Roller haben wir auch noch“, sagt Rebmann schmunzelnd. Hinzu kommt ein Hybridbus, der im Bad Uracher Linienverkehr eingesetzt wird.