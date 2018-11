Römerstein/Bad Urach Zum Abschied blieb kein Auge trocken

Bad Urach/Römerstein / swp

Kürzlich begaben sich zehn Schüler der Gemeinschaftsschule Vordere Alb und 13 Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule Bad Urach nach Saint-­Pierre-Montlimart in Frankreich, um am Schüleraustausch mit dem Collège Frédéric Ozanam teilzunehmen. Saint-Pierre-Montlimart ist bekanntlich Partnerstadt der Albgemeinde. Begleitet wurden die Schüler von den Lehrerinnen Kerstin Jesser und F. Kampa (GSR Bad Urach) sowie Manuel Mezger (GMS Vordere Alb). Saint-Pierre-Montlimart befindet sich in der Region Pays de la Loire in Westfrankreich und liegt 1265 Kilometer entfernt von Römerstein. Der Schüleraustausch fand im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Römerstein und Saint-Pierre-Montlimart, die im Mai 2019 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, statt.

Nach einer 14-stündigen Busfahrt lernten die deutschen Schüler endlich ihre französischen Gastfamilien kennen, bei denen sie die Woche verbringen sollten. In den kommenden Tagen bekamen die deutschen Gäste ein erlebnisreiches, lehrreiches und hervorragend organisiertes Programm von ihren französischen Gastgebern geboten und konnten so Land und Leute sowie Sprache und Kultur Frankreichs näher kennenlernen.

Bei einem Ausflug an die Atlantikküste mit anschließender Wattwanderung konnten die Schüler in Begleitung einer Expertin kleine Meerestiere fangen (und wieder freilassen). Bei der Besichtigung eines Salzfeldes lernten die Jugendlichen, wie das berühmte „Fleur de Sel“ hergestellt wird. Ein weiteres Highlight des Programms erlebte die Gruppe in der Stadt Nantes, wo man Stadt und Kathedrale besichtigte und im „Machines de l’île“, einem kuriosen Maschinen-Museum, auf einem zwölf Meter hohen mechanischen Elefanten reiten konnte. Außerdem hatten die Schüler die Gelegenheit, am Schulunterricht teilzunehmen und so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Schulsystem kennenzulernen. Auch für die französischen Schüler war der Unterricht mit deutscher Beteiligung ein spannendes Ereignis. Ein weiteres besonderes Erlebnis war der offizielle Empfang im Rathaus. Neben der Feier der langjährigen Freundschaft beider Gemeinden stand ein Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkrieges im Mittelpunkt dieses Besuches. Schüler beider Nationen rezitierten Briefe von deutschen und französischen Soldaten aus dem Weltkrieg, was die französischen Lehrer treffend als „message de paix“, als Botschaft des Friedens, interpretierten.

Das Wochenende verbrachten Schüler und Lehrer in ihren Gastfamilien. Alle Beteiligten genossen zwei freie Tage mit ihren neuen Freunden, bevor die deutschen Schüler und ihre Begleiter die Heimreise antreten mussten. Die Verabschiedung war sicherlich der emotionalste Moment des Aufenthalts – kaum ein Auge blieb trocken, und die Abfahrt musste um eine Stunde nach hinten verschoben werden, da keine Seite sich von der anderen trennen wollte.