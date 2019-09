Gleich mehrere rote Ampeln hat ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag im Esslinger Stadtgebiet überfahren, als er von der Polizei angehalten werden sollte. Die teilt die Polizei mit.

Der Biker fiel einer Streife des Polizeireviers Esslingen kurz vor 15 Uhr auf, als er in der Berliner Straße bei Rot über eine Ampel fuhr. Die Beamten wollten ihn daraufhin in der Augustinerstraße stoppen. Der Unbekannte missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und raste mit bis zu 100 km/h davon. Der Motorradfahrer fuhr mit seiner Suzuki im Anschluss entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch die Hauffstraße, über die Zwingerstraße auf die Entengrabenstraße in Richtung Maillestraße. An der Maillekreuzung missachtete er erneut das Rotlicht und bog verbotswidrig nach rechts in die Wehrneckarstraße in Richtung Maille-Park ab. Hier verloren ihn die Polizisten zunächst aus den Augen.

Gegen 15.15 Uhr wurde im Rahmen der Fahndung das Motorrad in der Schelztorstraße erneut gesichtet. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer sofort wieder Gas und fuhr zum wiederholten Mal über eine rote Ampel. Eine Verfolgung wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon (07 11) 3 99 00 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

