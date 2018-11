Pliezhausen Wissenschaft zum Anfassen

Pliezhausen / swp

Der Inno-Truck des Bundesforschungsministeriums für Bildung und Forschung macht Halt in Pliezhausen. Eine mobile doppelstöckige Ausstellung soll über die Bedeutung und den Nutzen technischer Innovationen informieren. Moderne Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur die Technik verändert das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft, auch die Menschen können mit Technik die Welt verändern.

Welchen Zukunftsaufgaben besondere Bedeutung zukommt und welche Chancen, aber auch Risiken mit der Erforschung wichtiger Schlüsseltechnologien verbunden sind, zeigt die Initiative Inno-Truck am Montag und Dienstag, 26. und 27. November, beim Tour-Stopp auf dem Parkplatz des Busunternehmens Kurz (Kreuzung B 297/Oferdinger Straße). Während der „Offenen Tür“ ist die mobile Ausstellung in folgenden Zeiträumen geöffnet: Montag, 26. November, von 8.30 bis 9.15 Uhr, von 11.15 bis 12.45 Uhr und von 13.45 bis 15.45 Uhr. Am Dienstag, 27. November, ist der Inno-Truck von 13 bis 14.15 Uhr geöffnet.

Im Rahmen individueller, digital geführter Ausstellungsrundgänge und im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. Dominik Klinkenbuß und Dr. René Nowak erfahren Besucher, was sich hinter dem Leitbild eines innovativen Deutschlands verbirgt. Bei einer Führung am Montag um 16 Uhr können sich regionale Unternehmer gemeinsam mit Bürgermeister Christof Dold darüber informieren, wie die Umsetzung von Innovationen in erfolgreiche Produkte gelingen kann. Anschließend berichten die Referenten der Offensive Mittelstand über die Anforderungen der „Arbeit 4.0“.

Auf zwei Stockwerken und rund 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet sich eine Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in Zukunft aussehen könnte, während ein Rasterelektronenmikroskop Einblicke in kleinste Materialstrukturen gibt.

Die Schüler verschiedener regionaler Bildungseinrichtungen lernen am Beispiel von mehr als 80 überwiegend interaktiv gestalteten Exponaten, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. Bei speziellen Berufsorientierungscoachings erfahren sie auch, worauf es in naturwissenschaftlich-technischen Berufen ankommt.