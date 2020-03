Zwischen Neuffen und Hülben ist am Freitagabend ein Motorradfahrer mit einem Reh zusammengestoßen. Der Kraftradfahrer wurde dabei verletzt, das Tier überlebte den Unfall nicht. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt.

Zu dem Zusammenstoß zwischen dem 27-jährigen Motorradfahrer und dem Wildtier war es gegen 18.15 Uhr auf der L 1250 gekommen. Der Mann war wohl auf einer KTM von Neuffen in Richtung Hülben unterwegs, als ihm von rechts das Reh vors Motorrad sprang. Das Motorrad erfasste das Tier, der Kradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht und wurde im Anschluss von einem Jagdpächter „versorgt“.