Pliezhausen Wilds wilde Party im Albstadl

Simon Wild, der 21-jährige Vollblutmusiker aus Gniebel, erlebte in diesem Jahr „seinen persönlichen musikalischen Traum“. Sein Wunsch war es, einmal auf einer großen Fernsehbühne zu stehen. Somit bewarb er sich für den Newcomer-Wettbewerb Sommerhitkönig in der Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross. Es herrschte große Freude und leichte Aufregung im Hause Wild in Gniebel als die Einladung einging.

Erst stellte Simon Wild in einem selbstgedrehten Video seinen Heimatort Gniebel vor, danach ging es auch gleich los. Der Junge mit der steirischen Harmonika, spielte souverän und kämpfte sich gegen seine acht Herausforderer an acht Sonntagen erfolgreich durch. Die große Anzahl der Telefonstimmen der Fernsehzuschauer bescherten dem 21-Jährigen acht eindeutige Siege. Jedoch beim alles entscheidenden Finale am 9. September brach die Erfolgskurve ab, mit 41 Prozent der Telefonstimmen reichte es an diesem Sonntag leider nicht für den Titel Sommerhitkönig.

Simon Wild wurde beim Finale am 9. September mit dem zweiten Platz zum Vize-Sommerhitkönig gekürt und wurde zum Fernseh-Liebling der Zuschauer, sowohl bei den Gästen die live im Europapark Rust zu Gast waren, als auch bei Millionen von Fernsehzuschauern.

Simon Wild: „Im ersten Moment war ich schon ein wenig enttäuscht, da ich nach den acht Siegen meinen Fokus auf „Erfolg Sommerhitkönig“ eingestellt hatte, jedoch freue ich mich sehr über den Titel Vize-Sommerhitkönig 2018“.

Genau genommen hatte Simon Wild gewonnen, konkret an vielen wertvollen Erfahrungen auf der Bühne und hinter den Kulissen. Weiterhin konnte er sehr gute Kontakte zu bekannten Musikern der Schlager- und Volksmusikszene knüpfen. Auch Moderator Stefan Mross hat ihn in sein Herz geschlossen und war sich sicher, dass dem 21-Jährigen eine steile musikalische Karriere bevorsteht. Als Ort für sein erstes „Simon-Wild-Fest“ wählte der 21-jährige Musiker, das Albstadl in Engstingen aus. Auf dieser Bühne begann seine musikalische Laufbahn, als er noch Schuhgröße 35 trug und als kleiner Junge mit seiner Lederhose, dem weißen Trachtenhemd und seiner Harmonika, den ersten Auftritt vor einem großen Publikum genießen durfte. Nun war er Gastgeber, Moderator und Musikant um sich bei seinen 300 geladenen Gästen zu bedanken und mit ihnen gemeinsam seinen eigenen „schwäbischen fetzigen Musikantenstadl“ zu genießen.

Zu Beginn des Abends traten als Überraschungsgäste die Blasmusik Formation „Heilix Blechle“ auf. Auf der Großleinwand im Albstadl lief ein Film mit einer Zusammenfassung der spannenden Fernsehauftritte im Europark Rust mit lustigen Gesten und Interviews sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, um voller Dankbarkeit und Freude auf die Sommerhitparade zurückzublicken und die schönsten Momente zu genießen.

In der Juni-Sendung „Immer wieder sonntags“ durfte der neunjährige Harmonika-Spieler Jannik aus Bayern, seinen ersten Fernsehauftritt am roten Mikrofon meistern. Mit dem Titel „Zwoa Bliamerln stehen am Wiesenrand“. Später hinter den Kulissen vertraute er sich Simon Wild an: „Simon ich bin a bissle traurig,, dass ich nur die Hälfte meines Titels spielen durfte“. Sofort hat Simon dem kleinen Jannik zugesagt, „Jannik sei nicht traurig, ich verspreche Dir, wenn ich hier in der Sommerhitparade weiter komme, dann veranstalte ich ein großes Fest und Du darfst deinen kompletten Titel in voller Länge vor 300 Gästen spielen“.

Eine besondere Ehre für Simon Wild war, dass Christian Torchiani, der Keyboarder der legendären Klostertaler der Einladung folgte.

Es wurde bis spät in die Nacht hinein gefeiert, kräftig gelacht und musiziert. Ein unvergesslicher Tag im Leben des jungen Musikers und all seinen Gästen.

Im Jahr 2017 hat Simon Wild seine erste „Single CD“ aufgenommen. Aktuell arbeitet er daran, alle Titel für sein neues Album einzusingen und aufzunehmen, um dieses nach Fertigstellung im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Voraussichtlich wird er sein neues Album im Frühling / Sommer 2019 präsentieren.

Der Radius des Vollblutmusikers hat sich seit den Fernsehauftritten enorm vergrößert. So wurde ein Sender aus Slowenien auf den Schwaben und seine steirische Harmonika aufmerksam.

Er wurde eingeladen zu Fernsehaufzeichnungen in die slowenische Hauptstadt Ljubljana, um für den Sender Folx TV auf der Bühne zu stehen. Bei der Fernsehsendung „FolxStadl“ am Samstag, 24. November, ab 20.15 Uhr läuft die Übertragung. Simon Wild wird mit seinen Liedern „Immer wieder im Sommer“ und „Tanz mit mir“ zu sehen und zu hören sein.