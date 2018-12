Kulturach Wie man Lästerzungen schmort

Bad Urach / Kirsten Oechsner

Text und Musik passten bei der jüngsten Kulturach-Veranstaltung perfekt in die geschichtsträchtige, 1469 gebaute, Schlossmühle insgesamt und in die Bücherei speziell: Umgeben von jeder Menge Literatur nahmen Gitarrist Volker Luft und Rezitator Rudi Korbel rund 30 Gäste mit auf eine stimmungsvolle Reise in die Renaissance, das Publikum fühlte sich zwei Stunden in eine andere Zeit versetzt.

Im Mittelpunkt des Abends stand Francois Villon, 1431 wird der Poet geboren: Die Pest wütet, Frankreich ist von den Engländern besetzt, Jeanne d’Arc wird in Rouen verbrannt. Villon, der „Poète maudit“ wird verehrt und angespien, lebt als Vagabund und Dieb, verehrt die Frauen und verachtet Obrigkeit wie auch Klerus. „Im Schatten des Galgen ist gut ruhn“, dichtet er.

Das kongeniale Duo Luft und Korbel brachte die Zuschauer ein und das andere Mal zum Träumen und Nachdenken, aber auch zum Lachen, wobei die Ausgewogenheit zwischen Musik und Wort perfekt gewählt war. Rezitator Korbel begeisterte nicht nur durch seine volle und warme Stimme sondern sein eindrucksvolles Auftreten im schwarzen Umhang. Und Volker Luft, der bereits mehrfach bei Kulturach zu Gast war, ist ein wahrer Meister an der Gitarre.

Sinnlich und poetisch, geradezu zum Dahinschmelzen schön sind Villons Texte einerseits. Viele sind aber auch frech, frivol und zeugen von seiner Lust am Lästern – so gibt’s vom dem Renaissance-Poeten ein abenteuerliches Rezept „wie man Lästerzungen schmort“. Mit einem Gedicht in Originalsprache endete ein in sich stimmiger Abend mit ruhigen, aufwühlenden und immer wieder lustigen Texten.

Auf Musik aus der Renaissance folgt am Freitag, 11. Januar, in der Kantine des Bauhofs Latin flavoured music mit „September“, die Band um Andreas Spätgens verkörpert seit nunmehr 40 Jahren des Jazzrocks reine Seele. Im Jubiläumsjahr besucht „September“ Lieblingsorte, um mit dem Publikum das Schwabenalter der Combo zu feiern und dazu gehört nach zwei Konzerten auch Kulturach. Beim Quintett brodelt und groovt es immer noch, die ausschließlich eigenen Kompositionen bereichern den Jazzrock im Geiste von Miles Davis, Herbie Hancock und Chick Corea. Karten gibt es nur an der Abendkasse.