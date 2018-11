Advent Weihnachtszauber im alten Schulhaus

Wittlingen / swp

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr der Wittlinger Weihnachtszauber statt. Die Idee für einen Weihnachtsmarkt im Bad Uracher Teilort Wittlingen entstand in einer kleinen Bastelrunde. Es sollte ein Ort der Begegnung in der Weihnachtszeit geschaffen werden. Dass dieser Idee so viele Besucher folgen und sich an dem kleinen und feinen Weihnachtsmarkt erfreuen, hatten die Organisatorinnen Ulrike Vöhringer und Inge Schiller bei den ersten Planungen nicht erwartet. Umso schöner ist es für die beiden nun im fünften Jahr des Weihnachtsmarktes zu sehen, dass die Besucher mittlerweile von nah und fern anreisen und auch gerne wiederkommen. In diesem Jahr präsentieren 13 Aussteller den Besuchern ausschließlich selbst gefertigte Dinge. Zu finden gibt es Dekorationsartikel und Praktisches aus Holz, Beton und Naturmaterialien, Weihnachtsfloristik, Schönes aus Papier sowie Holz- und Drechselkunst. Fürs leibliche Wohl sorgen Wittlinger Vereine, der Kindergarten Wiesenglück und die Grundschule Wittlingen. Mit Roter Wurst, Waffeln, Kaffee und Kuchen, Punsch und Glühwein wird den Besuchern ein gemütliches Beisammensein verschönert. Der Wittlinger Weihnachtsmarkt ist nur heute, Samstag, 24. November, von 11 bis 17 Uhr im Alten Schulhaus in Wittlingen geöffnet.