Hülben Weihnachten voller Humor und Ironie

Hülben / swp

Dieses Programm richtet sich an alle, die mal eine kurze Auszeit von dieser lichterkettenbehangenen, ökonomisch verkitschten Tränendrüsenzeit brauchen und eine etwas andere Besinnlichkeit suchen. Dafür bietet Gerhard Polacek mit seinem boshaften, hinterlistigen Wiener Charme, ein dezidiert anti-romantisches, höchst vergnügliches Weihnachtsprogramm.

Fest für die Lachmuskulatur

Texte von Kurt Tucholsky, Erich Kästner über Robert Gernhardt, Gerhard Polt bis Tomi Ungerer und David Sedaris lassen diesen Abend zu einem wahren Fest für die vorweihnachtliche Lachmuskulatur werden.

Dazwischen kümmert sich musikalisch der Pianist und Opernsänger Reiner Hiby immer wieder liebevoll um die nach Harmonie lechzende Vorweihnachtsseele – belcanto zum Hinschmelzen! Tatkräftig unterstützt wird er dabei von der Sopranistin Tania Hiby und dem gastgebenden Frauenchor „Tonart“. Die Chormitglieder sorgen auch für die Bewirtung.

Der Abend für humoristische und musikalische Feinschmecker ist am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr im Bürgersaal des Alten Schulhauses in Hülben. Der Eintritt ist an dem Abend frei, Spenden für die ausführenden Künstler sind erbeten.