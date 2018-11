Grafenberg Wasser wird künftig teurer

Grafenberg / Anne Laaß

Auf die Finanzen zu schauen, das ist für die Gemeindeverwaltung mittlerweile ein notwendiges Dauerthema geworden. Durch eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen konnte in den vergangenen Jahren davon abgesehen werden, neue Kredite aufzunehmen.

Ein Sorgenkind ist dabei aus wirtschaftlicher Sicht aber immer wieder der Eigenbetrieb Wasserversorgung. Nun sah sich die Verwaltung dazu verpflichtet, die Gebühren für Wasser zu erhöhen. „Wir gehen die Gebührenerhöhung ungern an, müssen aber sehr genau auf die Finanzen schauen“, betonen Bürgermeisterin Annette Bauer und Kämmerin Susanne Girod in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Der Vorschlag der Verwaltung sah vor, die Wassergebühren ab Januar kommenden Jahres auf 3,76 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Zwar stellte Wirtschaftsprüferin Birgit Treubert detailliert dar, wie diese Summe zustande kam, doch stieß die Anhebung auf Kritik aus dem Rat. Die gebührenfähigen Kosten liegen nach „vorsichtigen, aber realistischen Schätzungen“ Treuberts 2019 bei rund 433 000 Euro. Der Wasserverbrauch bei 115 000 Kubikmeter, damit ergebe sich ein Wert von 3,76 Euro. Die Gebühren würden um 0,45 Euro steigen. Vor zwei Jahren waren es noch 3,31 Euro.

Ratsmitglied Gunther Kleemann (FWV) wollte vor einer etwaigen Erhöhung Vergleichszahlen von anderen Gemeinden haben. Birgit Treubert erklärte, dass das nicht ganz einfach sei, denn jede Gemeinde habe seine eigene Situation. Ratskollege Wolfgang Held (CDU) Wollte indessen wissen, ob in den neuen Kalkulationen auch eine Erhöhung der Wassermenge durch die entstehenden Baugebiete eingeflossen ist. Das wurde berücksichtigt, wenn auch vorsichtig, so Treubert. Der Verbrauch wurde daher leicht angehoben. Susanne Girod fasste nach und erklärte, dass es schon viele neue Haushalte bräuchte, um eine gravierende Veränderung im Verbrauch herbeizuführen. Fraktionskollege Horst Bader gab zu bedenken, dass die Mehreinnahmen an die Bürger zurückfließen müssen, sonst könne er diese Erhöhung nicht mittragen. Kämmerin Girod konterte, dass das Geld auf jeden Fall für die Bürgerschaft wären beispielsweise auch in Form von dringend nötigen Sanierungen. Birgit Treubert warf indessen noch ein, dass 80 Prozent der Kosten fix seien und der Gebührenspielraum damit auch.

„Wir sind bemüht zu konsolidieren“, sagte Susanne Girod. Letztlich, so die Kämmerin weiter, „wären das pro Person pro Jahr 20 Euro mehr“. Thomas Vorwerk von den Freien Wählern schlug trotz der Mehrkosten vor, die Gebührenerhöhung nicht auf zwei Jahre zu begrenzen, sondern auf fünf oder sechs. Man müsse die Schulden jetzt in den Griff bekommen, „und nicht auf die nächste Generation abschieben“, gab er zu bedenken. Oliver Donth sah es ähnlich wie seine Fraktionskollegen der CDU und sprach sich für eine Stafflung oder schrittweise Erhöhung aus, „statt einen riesen Schluck aus der Flasche zu nehmen“. Weitere Nachfragen löste auch der Durchschnittswasserverbrauch aus. Sowohl Manfred Knöll (CDU) als auch seine Ratskollegen hielten die angesetzten 115 000 Kubikmeter für zu gering. Die Christdemokraten stellten daraufhin den Antrag, den Preis zunächst lediglich auf 3,60 Euro zu erhöhen.

Bevor darüber abgestimmt wurde, schlug Bürgermeisterin Annette Bauer einen Kompromiss vor. Zwar sei der aus den vergangenen Jahren errechnete Durchschnittswert pro Jahr rund 113 000 Kubikmeter, aber man könne sich auf 118 000 Kubikmeter statt der zunächst vorgesehenen 115 000 einigen. Daraus würde sich dann ab Januar 2019 ein Preis 3,66 Euro pro Kubikmeter ergeben. Dieser Vorschlag wurde bei einer Gegenstimme beschlossen.