Der Osterurlaub fällt also aus, vielleicht hat dann wenigstens Ostern eine Chance. Ohne den Ärger, den eine nach Süden führende verstopfte Autobahn eben so mit sich bringt. Vielleicht hätte unter diesen Umständen sogar Weihnachten einen Hauch von Besinnlichkeit abbekommen, ganz ohne vormittägliche Trinkgelage mit Party- und Festzeltcharakter. Es ist jedenfalls die Zeit der Gesten. Der Chef des Ulmer Schmiermittelherstellers Liqui Moly hält trotz wirtschaftlicher Krise an seinen Mitarbeitern fest. „Das sind die, die mich mit ihrer täglichen Arbeit reich gemacht haben“, sagt er. Deswegen gibt er ihnen nun das zurück, was vielleicht noch wichtiger ist als Geld: menschliche Wärme und Vertrauen. Hugo Boss hat dieser Tage bekannt gegeben, selbst genähte Gesichtsmasken zu verschenken. Das Vorstandsgremium verzichtet auf einen Teil des Gehalts, zudem wird der Metzinger Konzern bei der anstehenden Hauptversammlung vorschlagen, fürs abgelaufene Jahr keine Dividende auszuschütten. Es ist kein Fehler, wenn Betriebe Rücklagen bilden. Für schlechte Zeiten, wie man gerne mal sagt, ohne zu wissen, wie diese Zeiten aussehen und wann sie kommen. Ob das schon die schlechten Zeiten sind? Vermutlich muss man es mit dem Titel eines Romans halten, den der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski geschrieben hat: Das Schlimmste kommt noch. Es kann viele Facetten haben. Rezession, Arbeitslosigkeit, üble Krankheitsverläufe, Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, wenn zwischen denen, die Schutz bedürfen, und jenen, die sich ihrer Freiheitsrechte beraubt sehen, Konflikte entstehen. Es braucht deswegen mehr als Mut, der dieser Tage so oft beschworen wird. Es braucht Disziplin. Das ist ein Begriff wie aus der Mottenkiste, der sich nach preußischem Militär anhört und gerne mit Kadavergehorsam verwechselt wird, ist aber Grundvoraussetzung, damit sich Hoffnung überhaupt etablieren kann. Nur manchmal regeln sich die Dinge von selbst. Am Mittwoch rief eine junge Frau die Feuerwehr. Ihre Katze säße hilflos auf dem Dach. Der zur Hilfe geeilte Feuerwehrmann protokollierte sinngemäß: „Katze wurde auf dem Dach in der Sonne sitzend festgestellt.“ Sie zu retten, war gar nicht nötig. Nachdem sie sich das Fell gewärmt hatte, bequemte sie sich durchs Dachfenster wieder herein.

Liebe Leser, geben Sie die Hoffnung nie auf. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern.