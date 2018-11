Streuobst-Unterricht Von Spuren im Schnee bis zum Apfelsaft

Bad Urach / swp

Das überaus fruchtvolle Jahr 2018 neigt sich dem Ende und der in Bad Urach ansässige Verein Schwäbisches Streuobstparadies kann auf ein erfolgreiches Bildungsjahr zurückblicken: 204 Schulklassen haben über das gesamte Vereinsgebiet hinweg das Projekt Streuobstunterricht durchlaufen – das sind mehr als 4400 SchülerInnen aus den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis.

Im Rahmen des Projekts „Streuobstunterricht“ bewirtschaften ausgebildete Pädagoginnen mit dem Hintergrundwissen zur Steuobstwiese gemeinsam mit der Schulklasse eine Streuobstwiese im Jahresverlauf. Das Obstjahr beginnt für die Kinder bereits im Winter, wenn die Obstbäume noch im Winterschlaf verweilen, mit einer spannenden Suche nach Spuren im Schnee. Im Frühjahr werden dann Themen wie Bestäubung, Insekten, Pflanzen und Tiere in der Streuobstwiese näher unter die Lupe genommen. Gemeinsam werden Wildkräutermenüs zubereitet, es wird Heu gemacht, Obstbäume werden gepflanzt. Im Herbst wird dann Apfelkuchen gebacken und frischer Apfelsaft gepresst. Die Ernte ist das Highlight des Streuobstunterrichts und bildet den Abschluss des Obstjahrs.

Lernen als Erlebnis

Der praktische, naturbezogene Ansatz des Streuobstunterrichts bietet den Kindern ein vielseitiges Naturerlebnis rund ums Thema Obst und die dazugehörenden Kreisläufe – „das macht Lernen zum Erlebnis“, ist sich der Verein sicher.

Streuobstwiesen und alles was zur Bewirtschaftung derselben dazugehört ist in der Region fest verankert. Streuobstunterricht vermittelt jedoch nicht nur Inhalte zum Thema Obst, vielmehr ist es eine gute Grundlage für die Vermittlung von Naturkreisläufen und regionalen Zusammenhängen. „Dabei ist es ganz wesentlich, den Unterricht nach draußen zu verlagern und aktiv in der Streuobstwiese zu schaffen, zu genießen, zu entdecken und zu erleben“, erläutert Corina Neumann, Mitarbeiterin des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies, die dieses Angebot in Zusammenarbeit mit den Landkreisen koordiniert. Der Streuobstunterricht ist ein Bildungsangebot des Schwäbischen Streuobstparadies und richtet sich vornehmlich an die dritten Klassen aller Schulformen.

Wie im vergangenen Schuljahr standen seitens der Landratsämter, der Kreissparkassen und ihren Stiftungen wieder Mittel bereit, um die Kosten für die Schulen zu senken und Anreize zur Mitwirkung an dem Projekt zu schaffen. Die Kosten variieren je nach Umfang der gebuchten Unterrichtseinheiten zwischen 330 und 660 Euro Die Hälfte des Betrages bekommen die Schulen dank der finanziellen Unterstützung zurückerstattet.

Für das laufende Schuljahr 2018/2019 gibt es in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Reutlingen noch freie Unterrichtseinheiten. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Schwäbischen Streuobstparadieses (www.streuobstparadies.de) unter den Kategorien Entdecken und Lernen. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle des Streuobstparadieses unter der Telefonnummer (0 71 25) 30 93 262 und per E-Mail an corina.neumann@streuobstparadies.de zur Verfügung.