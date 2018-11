Dettingen Von den Untiefen der schwäbischen Sprache und Seele

Dettingen / Von Anja Weiß

Dodokay ist ein Star der schwäbischen Comedy. Auch in die Dettinger Schillerhalle lockte er mehr als 500 Gäste.

Kameramann, Radiosprecher, Werberegisseur, Schauspieler, Eventmanager: Viel hat der Reutlinger Dominik Kuhn schon in seinem Berufsleben gemacht. Aber der große Durchbruch ist ihm als Dodokay mit synchronisierten Filmen auf Onlineplattformen gelungen. Berühmten Persönlichkeiten legte Dodokay schwäbischen Nonsens in den Mund. Sei es Nicolas Sarkozy, der Amerikaner mit Zuckerguss forderte, Barack Obama, der sich über im Hausgang abgestellte Fahrräder erboste oder der Bundestag, der unter dem Titel „Menschen, Meinungen, Maultaschen“ Sitzungen des SV 49 Leimerstetten abhielt – die Filme haben längst Kultstatus. Dodokay wurde berühmt, es folgten Anfragen von Radio- und Fernsehsendern. Sogar einen Kinofilm hat der Comedian in der Zwischenzeit herausgebracht, einen Fritz Lang Klassiker unter dem neuen Titel „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ mit komplett verändertem Inhalt.

Dallas und Tagesschau

Derzeit tourt er mit seiner zwischenzeitlich dritten Livetour „Genau mein Ding“ durchs Ländle, eine der Stationen war am Samstagabend auf Einladung der TSV-Handballabteilung die Schillerhalle.

