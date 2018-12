Grafenberg In den Gegenverkehr geraten

al/swp

In Grafenberg ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Kurz vor 19 Uhr ist es am Montagabend bei Grafenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. In der Nürtinger Straße, kurz nach dem Ortsschild und somit auf der Bundesstraße 313, ist wohl ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Nach bisherigen Informationen des Polizeipräsidiums Reutlingen ist der Unfallverursacher mit seinem VW-Golf aus Richtung Grafenberg gekommen und aus noch nicht bekannter Ursache über den Kreisverkehr geschanzt. Dabei geriet der 25-jährige Fahrer in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug prallte wohl dadurch mit einem Golf-Kombi eines 40-Jährigen zusammen. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden von insgesamt rund 22.000 Euro.

Unter den Rettungskräften vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Grafenberg.