Unterricht Vier Schwangerschaften in einer Woche

Bad Urach / Alexander Thomys

Wie steht es um die Unterrichtsversorgung an der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule in Bad Urach? Diese Frage dürften sich zuletzt viele Kurstädter gestellt haben, schließlich verbreitete sich in den Sozialen Medien ein Aufruf des Elternbeirates der Gemeinschaftsschule, in dem von einer „sehr angespannten Situation der Lehrerversorgung“ die Rede war. Der Elternbeirat hatte daher ein Gespräch mit dem Schulrat Udo Paulus initiiert. Dieser habe sich, so der Elternbeirat, bereit erklärt, gegebenenfalls auch Quereinsteiger als Lehrkräfte einzustellen. „Besonders suchen wir Lehrkräfte für die Fächer Englisch, Mathematik, Chemie, Physik und Sport“, heißt es daher in dem Schreiben des Elternbeirates, der Interessierte aufruft, sich zu melden: „Je mehr Personen wir dem Schulamt melden, desto höher sind unsere Chancen auf eine lückenlose Unterrichtsversorgung für unsere Kinder, und desto größer ist die Unterstützung unserer Lehrerschaft.“ Gegenüber der SÜDWEST PRESSE herrschte aber erst einmal Schweigen. Martin Künkele, Vorsitzender des Elternbeirates, kündigte auf Anfrage einen Rückruf an, der allerdings ausblieb. Schulleiter Danilo Böttcher reagierte eine Woche lang nicht auf eine schriftliche Anfrage und gab sich bei einem Anruf einsilbig: „Jegliche Auskünfte zu diesem Thema darf nur das staatliche Schulamt geben.“

Tatsächlich äußerte sich Roland Hocker, Leitender Schulamtsdirektor, zur Situation an der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule. Demnach sei es zu einem Engpass gekommen, als vier Lehrerinnen innerhalb von einer Woche ärztliche Bescheinigungen vorlegten, die ein Berufsverbot aufgrund einer Schwangerschaft anordneten. „Das war auf Anhieb natürlich schwer aufzufangen“, sagte Hocker. Durch eine Neueinstellung und die Abordnung weiterer Lehrkräfte an die BGG sei die Lage inzwischen entschärft worden. „Der Pflichtunterricht ist wieder in Gänze gesichert“, so der Schulamtsdirektor. „Es gibt keine dramatischen Unterrichtsausfälle.“