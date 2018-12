Esslingen Verkehrsunfall auf B 10

Esslingen / swp

Erhebliche Verkehrsbehinderungen hatte ein Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B 10 zur Folge. Der 62 Jahre alte Fahrer eines Opel, der zwischen Pliensauvorstadt und Mettingen in Richtung Stuttgart unterwegs war, wechselte gegen 5.40 Uhr den Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem rechts fahrenden Lkw eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der Opel zurück auf die linke Spur geschleudert und stieß dort noch mit einem Smart zusammen. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 9000 Euro.