Esslingen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Esslingen / swp

Ein Auffahrunfall auf der B 10 hat am Mittwochnachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Kurz nach 16 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Opel auf der linken Spur in Richtung Göppingen unterwegs und fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Oberesslingen aus Unachtsamkeit auf den abbremsenden Mercedes einer 41 Jahre alten Frau auf. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Die linke Fahrspur war bis 17.10 Uhr gesperrt.