Bad Urach Uracher Glühweinhütte eröffnet

Bad Urach / Alexander Thomys

In der Vorweihnachtszeit kann es auf dem historischen Marktplatz wieder gesellig zugehen: Die Glühweinhütte des Verschönerungsvereins lädt zum Austausch und zum Verweilen ein.

Helmut Leopoldt war stolz auf sein „eingespieltes Team“: Der neue Vorsitzende des Bad Uracher Verschönerungsvereins blickte zufrieden auf das bunte Treiben, das sich gleich zur Eröffnung der Glühweinhütte auf dem historischen Marktplatz in Bad Urach eingestellt hatte. Rund 100 Gäste tummelten sich rund um den Mini-Weihnachtsmarkt, der von zahlreichen Tannenbäumen begrenzt für eine heimelige Atmosphäre auf dem Marktplatz sorgte.

Die Glühweinhütte hat bis zum Sonntag, 23. Dezember, jeweils Montag bis Freitag ab 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie am ersten Adventssonntag, am zweiten Advent während des Uracher Weihnachtsmarktes und am vierten Adventssonntag geöffnet. Wann die Glühweinhütte abends schließt, hängt von den Besuchern ab. „Wenn es ausläuft, wird zugemacht“, lautet das Motto des Verschönerungsvereins. Dessen Mitglieder teilen sich die Bewirtung nach einem genauen Dienstplan. Verantwortlich für die Organisation und auch die liebevolle Dekoration rund um die Glühweinhütte sind Rosemarie und Peter Stiefel.

Dieses Jahr mit Kirschglühwein

In diesem Jahr weist die Glühweinhütte wieder eine Besonderheit auf: Der ausgeschenkte Glühwein ist traditionell ein Kirschglühwein. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Helmut Leopoldt. Im vergangenen Jahr war dieser besondere Glühwein nicht im Angebot – die Kirschernte war im Sommer 2017 zu schlecht gewesen.

Ein ausführlicher Bericht zur Eröffnung der Glühweinhütte folgt in der Samstagsausgabe des Metzinger-Uracher Volksblattes, der Reutlinger Nachrichten und dem Münsinger Alb Bote.