Esslingen Unfall verursacht und geflüchtet

Esslingen / swp

Schnell ermitteln konnte die Verkehrspolizei Esslingen einen 59-jährigen Esslinger, der am Donnerstagabend auf der Mülberger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 19.15 Uhr mit seinem Range Rover auf der Mülbergerstraße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 18-Jähriger mit seinem Saab scharf abbremsen musste, weil der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er krachte mit seinem Wagen mit so großer Wucht ins Heck des bremsenden Saab, dass dieser auf einen vor ihm stehenden VW Passat eines 46-Jährigen und dieser wiederum auf den BMW einer 66-Jährigen aufgeschoben wurde. Nach dem Unfall stieg der 59-Jährige aus, betrachtete den Schaden an seinem Range Rover und an dem Saab, stieg wieder ein und fuhr weg. Er konnte im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung wenig später ermittelt werden. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die BMW-Fahrerin und eine 23-jährige Beifahrerin im VW Passat leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10 000 Euro geschätzt. Gegen den Esslinger wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.