Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 10 zwischen Plochinger Dreieck und Ausfahrt Plochingen ereignet. Der 36-jährige Lenker eines älteren Ford S-Max befuhr gegen 00.50 Uhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart als sich circa 300 Meter vor der Ausfahrt Plochingen plötzlich das linke Vorderrad löste und im weiteren Verlauf zwei nachfolgende Pkw beschädigte. Glücklicherweise blieben sämtliche Fahrzeuginsassen unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung angefordert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass für den Verlust des Rades ein technischer Defekt ursächlich war. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten außerdem festgestellt, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, was ein entsprechendes Strafverfahren zur Folge hat.

Das könnte dich auch interessieren: