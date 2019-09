Tübingen. Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag abgeschleppt werden. Ein 87-Jähriger war mit seinem Toyota um 14 Uhr auf der Reutlinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs.

Unfall mit Totalschaden

An der Kreuzung Depot- und Schweickhardtstraße fuhr er bei Rot über die Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem VW eines 36 Jahre alten Mannes. Der Golffahrer wollte von der Depotstraße geradeaus in die Schweickhardtstraße weiterfahren. An den beiden Pkw entstand ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

