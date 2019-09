Ein unter Drogeneinfluss stehender Fahranfänger hat am Mittwochnachmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht.

Vorfahrt missachtet

Der 18-Jährige befuhr um 16.30 Uhr mit seinem VW Golf die Neue Straße in Richtung Dettingen. An der Einmündung Schießhüttenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 24 Jahre alten Mercedes Lenkers. Der Golf krachte frontal in die Fahrerseite der E-Klasse. Glücklicherweise blieben die beiden Fahrer ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von zirka 23.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden.

Vermutlich unter Drogeneinfluss

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Verursacher vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein positiv verlaufender Test bestätigte die Vermutung. Nach einer Blutentnahme musste der 18-Jährige seinen Führerschein abgeben.

