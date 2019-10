Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr ist es zu einem nicht alltäglichen Unfall zwischen Linsenhofen und Neuffen gekommen.

Regennasse Fahrbahn

Der 35-jährige Fahrer eines Subaru war auf der regennassen L1250 in Richtung Neuffen unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei überquerte das Auto zunächst einen Rad- und Fußweg, riss ein Verkehrsschild um, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Stehen.

Fahrer nur leicht verletzt

Glücklicherweise zog sich der Fahrer dabei nur leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 15.000 Euro.

