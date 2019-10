Ein 32-Jähriger war am Donnerstag gegen 7.30 Uhr von einer Firmenzufahrt herkommend in Richtung Hegelstraße in Kirchheim/Teck unterwegs, die er in Richtung Liebigstraße überqueren wollte. Dabei übersah er den Radler, der auf der Hegelstraße in Richtung Stuttgarter Straße fuhr.

Radler wird verletzt und in die Klinik gebracht

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Fahrradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar.

Das könnte dich auch interessieren: