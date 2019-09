Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem fatalen Wendemanöver eines Lkw-Fahrers in der Nacht zum Sonntag erlitten. Ein 33-Jähriger befuhr um Mitternacht mit seinem Ford Transit die Berkheimer Aufstiegstraße, L 1192, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nellingen hoch. Kurz nach der Einmündung der Straße Am Ziegelbrunnen wollte er mit seinem Transporter über die dortige Sperrfläche wenden.

Motorradfahrer prallt gegen Lkw-Tür

Hierbei übersah er zu seiner Linken einen 50 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker prallte mit seiner Laverda gegen die Fahrertür und stürzte zu Boden. Anschließend wurde der Mann etwa zehn Meter weit von dem Kastenwagen mitgeschleift. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Lkw-Fahrer hatte Alkohol getrunken

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.