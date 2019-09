Am Freitagabend sind bei Kirchentellinsfurt zwei Autos ineinander gefahren. Gegen 20 Uhr fuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer aus Kirchentellinsfurt kommend die L379 in Richtung Pfrondorf. Im weiteren Verlauf wollte er nach links auf die B27 in Richtung Tübingen abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Pfrondorf entgegenkommenden 38-jährigen VW-Fahrer.

Fahrerin schwer verletzt

Bei der Kollision wurde die 39-jährige Beifahrerin des aus Richtung Pfrondorf kommenden Fahrzeugs schwer verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

