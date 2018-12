Straßensanierung Ulmer Steige ab Donnerstag geöffnet

Region / swp

Das Regierungspräsidium Tübingen führt seit Anfang Oktober die Sanierung der Hangrutschung an der Ulmer Steige bei Bad Urach im Verlauf der Bundesstraße 28 durch. Für die Sicherung der Steigungsstrecke wird im Bereich der Hangrutschung eine 40 Meter lange und acht Meter breite Stahlbetonplatte auf Stahlbetonpfählen errichtet. Darüber hinaus findet eine Sicherung der talseitigen Böschung der Straße unterhalb und oberhalb des abgerutschten Bereiches mit mehreren Bohrpfahlwänden auf einer Gesamtlänge von immerhin rund 240 Metern statt. Hierzu war eine Vollsperrung der Steige notwendig.

Die Sanierungsarbeiten im Bereich der Hangrutschung und der Bohrpfahlwände sind nach Angaben des Regierungspräsidiums inzwischen allerdings soweit fortgeschritten, dass die Ulmer Steige über die Wintermonate geöffnet werden kann. Am Donnerstag, 20. Dezember, erfolgt daher im Laufe des Tages die Freigabe der B 28 für die Verkehrsteilnehmer. Im abgerutschten Bereich ist die Geschwindigkeit aus Verkehrssicherheitsgründen auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Die Umleitungsbeschilderungen über Grabenstetten und Seeburg werden in diesem Zuge abgebaut.

Abgeschlossen sind die Baumaßnahmen damit allerdings nicht: Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist witterungsabhängig für Mitte März 2019 geplant. Nach Abschluss der Hangsicherungsmaßnahmen schließt sich die Fahrbahndeckenerneuerung an. Ein Abschluss der grundhaften Sanierung der Steige ist für September 2019 vorgesehen.

Der Bund investiert rund 4,5 Millionen Euro in die Hangsicherungsmaßnahmen und damit in den Erhalt der Straßeninfrastruktur. „Das Regierungspräsidium Tübingen bedankt sich bei allen von der Baumaßnahme betroffenen Gemeinden, Verkehrsteilnehmern und Anliegern für die Geduld und Kooperation“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.