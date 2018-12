Dettingen Über Freiheit, Formen und Farben

Von Anja Weiß

Niemals würde sie sich vorschreiben lassen, was sie malen soll, denn das Malen bedeutet für Vitalia Glöckler vor allem eines: Freiheit. Und zwar „Freiheit in Gedanken, in Möglichkeiten, in Zeit und Ort“, wie sie betont. „Nur ich bestimme den nächsten Schritt“, darum käme eine Auftragsarbeit für sie nie in Frage.

Aufgewachsen ist die 40-Jährige in Kasachstan, genauer: in der einstigen Hauptstadt Almaty. Dort hat sie sich zunächst dem Leistungssport verschrieben, danach hat sie viel Theater gespielt. „Damals habe ich schon meine Kreativität ausgelebt.“ Als sie mit 17 Jahren nach Deutschland kam, hat sie zunächst eine Ausbildung gemacht. Heute ist sie SAP-Prozessmanagerin in einem großen Unternehmen, also etwas völlig anderes als ein künstlerisches Tun. „Da geht es um strukturiertes Arbeiten, irgendwann habe ich bemerkt, dass mich das nicht komplett ausfüllt.“ So hat sie angefangen, sich mit der Malerei zu befassen: „Ich habe mir zunächst alles selber beigebracht, habe Bücher gelesen und online nach Tipps gesucht.“ Schnell war ihr dies nicht mehr genug und sie hat beim Tübinger Maler Mark Krause Kurse gebucht.

Abstrakte Malerei

So kam sie in Künstlerkreise, ist heute Mitglied im Kunstraum Metzingen. „Der Austausch mit anderen Künstlern ist für mich das Wichtigste“, sagt sie, egal, ob sie ähnlich arbeiten wie sie oder völlig anders. Vitalia Glöckler hat in der abstrakten Malerei in Acryl ihre Heimat gefunden. Mit Gegenständlichem oder Stillleben konnte sie nie etwas anfangen.

Sie befasst sich lieber mit Formen und Farben, aber auch mit dem besonderen Umgang mit den Bildern. Sie nutzt Materialien wie Kaffee, Stoff, Kleister oder Sand, und sie ritzt und kratzt gerne in ihre Bilder. Das dauert dann übrigens seine Zeit, wie sie lachend erzählt.

Werke öffentlich zeigen

Schnell gehe es bei ihr meistens nicht, so manches Bild muss mehrere Wochen oder gar Monate auf die Vollendung warten. „Ein Bild ist erst fertig, wenn ich es selbst bei mir zu Hause aufhängen würde.“ Schnell hat sie von Freunden und Verwandten gute Resonanzen auf ihre Malerei bekommen. So sei in ihr langsam aber sicher der Plan gereift, ihre Werke öffentlich zu zeigen und auch anderen Freude zu machen. Vor allem, nachdem sie immer mehr Bilder fertig gestellt hat, die es wert sind, gezeigt zu werden. Was sie ausdrücken will mit ihrer Kunst? „Ich versuche so zu malen, dass die Bilder Ruhe, Freude und Gelassenheit ausstrahlen.“

Info Vitas Kunst kann man per Mail erreichen unter vitagallery.de@gmail.com