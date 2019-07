Der im Gemeinderat durchgefallene bisherige Ortsvorsteher Helmut Schepper wird erneut vom Ortschaftsrat nominiert. Das Gremium meldet sich mit harscher Kritik zu Wort.

Der Streit um die durch den Gemeinderat blockierte Wahl von Helmut Schepper – entgegen des Vorschlags des Ortschaftsrates – geht in die nächste Runde: In einer Pressemitteilung sprechen die Upfinger Ortschaftsräte von einem „tiefen Graben quer durch den Gemeinderat“ und einer „Brüskierung“ des Kandidaten. Die Mitglieder des Ortschaftsrates seien damit vor den Kopf gestoßen worden, das Gremium spricht in seiner Mitteilung von einer „beschämenden Entscheidung“, bei welcher „das Wohl der Gesamtgemeinde nicht im Vordergrund stand“.

Kritik an intransparenter Entscheidung

Bedauerlich sei zudem, so die Ortschaftsräte in ihrer nach Angabe von Ortschaftsrat Wolfgang Schiller einstimmig verfassten Mitteilung weiter, dass die St. Johanner Gemeinderäte ihr Votum gegen Helmut Schepper nicht begründet hätten. Vielmehr greifen die Upfinger die nach einer Unterbrechung erneut in den Gemeinderat gewählte Petra Weiß (Neue Liste) für deren Antrag an, die Abstimmung über die Wahl der Ortsvorsteher geheim durchführen zu lassen. „Transparenz und Offenheit scheint nicht die Sache von Frau Weiß zu sein“, heißt es in der Mitteilung des Upfinger Ortschaftsrates wörtlich.

Kritik auch am Bürgermeister

Kritik gefallen lassen muss sich in dem Schreiben auch Bürgermeister Florian Bauer, dem die Ortschaftsräte vorwerfen, im Vorfeld der konstituierenden Gemeinderatssitzung nicht vorbereitend mit den Räten über die Mandatsverteilung gesprochen zu habe. „In den letzten Wochen ist dies erfolgreich landauf, landab so praktiziert worden. Nur nicht in St. Johann“, schreiben die Ortschaftsräte. Und weiter: „Offensichtlich hat Bürgermeister Bauer keinen Wert darauf gelegt, oder er hat es nicht kommen sehen oder es war ihm egal.“

Die Ablehnung des einstimmig durch den Ortschaftsrat nominierten Helmut Schepper zur Wiederwahl als Ortsvorsteher durch den Gemeinderat können sich die Upfinger Räte indes nur mit dem „gigantischen Aderlass an Erfahrungen“ erklären, der bei der jüngsten Kommunalwahl entstanden ist: Bekanntlich rückten in St. Johann 16 neue Gemeinderäte in das 20-köpfige Gremium. Nachvollziehbar war die Entscheidung gegen Schepper für den Ortschaftsrat jedenfalls nicht. Dieser nennt Schepper einen „hervorragenden Kandidaten“, der ein „umfassendes Wissen über die Gegebenheiten in Upfingen“ verfügen würde.

Schepper wird erneut vorgeschlagen

Das Nein zu Schepper, der 30 Jahre das Amt des Ortsvorstehers inne hatte und 20 Jahre Mitglied des Gemeinderates war, sei durch den Ortschaftsrat nicht zu akzeptieren, heißt es in der Mitteilung weiter: „Upfingen möchte jedoch weiterhin das Wissen und die Erfahrung des amtierenden Ortsvorstehers nutzen.“ Daher kündigt das Gremium an, dem das Vorschlagsrecht obliegt, erneut Helmut Schepper als Ortsvorsteher vorzuschlagen.

Zugleich möchte das Upfinger Gremium den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Daher erklären sich die Ortschaftsräte zu einem Gespräch mit Bürgermeister Bauer bereit. „Sollte durch diese Vermittlungsgespräche keine tragfähige Lösung gefunden werden, dann bestünde noch die Möglichkeit, ein Moderationsverfahren durchzuführen“, denken die Ortschaftsräte bereits einen Schritt weiter. Das Ziel des Upfinger Ortschaftsrates sei es, „diese unglückliche Situation, so wie sie jetzt geschaffen wurde, so schnell wie möglich zu beseitigen“. Versöhnliche Worte stimmt der Ortschaftsrat auch am Ende an: „Toleranz und Anerkennung gegenüber allen Mitgliedern des Gemeinderats sind wichtige Eigenschaften eines kommunalen Gremiums. Dort wird zwar gestriffen – aber immer nur um die besten Lösungen für die Gemeinde. Es ist letztlich ein Wettstreit der Ideen. Insofern haben wir die Hoffnung, dass wir alle auf diese Ebene zurückfinden können.“