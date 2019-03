Nach dem mäßigen Abschneiden bei den weiterführenden Schulen gelang den vom Schachklub Bebenhausen 1992 betreuten Grundschulmannschaften bei den Südwürttembergischen Meisterschaften ein herausragender Erfolg. Die Graf-Eberhard-Schule Kirchentellinsfurt gewann die in Biberach an der Riß ausgetragene Grundschul-Schachmeisterschaft von Südwürttemberg souverän.

Graf-Eberhard-Schule überzeugt

Zehn Teams von Hirschau bis Kirchentellinsfurt wurden vom SK Bebenhausen betreut. Mit zwölf Kindern und drei Teams war die Uhlandschule Hirschau, die sogar ein Mädchenteam stellen konnte, am zahlreichsten vertreten. Mit dem württembergischen U10-Meister Timur Kocharin hatte die Grundschule an der Hügelstraße Tübingen den stärksten Spieler am Start. Die Graf-Eberhard-Schule Kirchentellinsfurt hatte mit Alexander Honisch ebenfalls ein starkes Spitzenbrett aufgeboten. Die sehr homogen auftretenden Kirchentellinsfurter gewannen gegen die Grundschule Hechingen, die Schule am Martinsberg Weingarten, die Gaisental-Grundschule Biberach und das Mädchenteam der Grundschule Innenstadt Tübingen jeweils mit 4:0. Lediglich gegen die Französische Schule Tübingen gaben die Kirchentellinsfurter in Runde drei ein 2:2 ab. Die Französische Schule Tübingen, die Grundschule auf der Wanne Tübingen und die Grundschule Innenstadt Tübingen ergatterten die weiteren Qualifikationsplätze für das Württembergische Finale. Bei den Mädchen qualifizierten sich die Grundschule Innenstadt Tübingen und die beiden Teams der Grundschule Kau Tettnang für das Landesfinale.

Die Einzelergebnisse:



Die Einzelergebnisse der Graf-Eberhard-Schule Kirchentellinsfurt: Alexander Honisch: 5 Punkte aus 5 Partien an Brett 1, Thilo Schatz: 4 aus 5 an Brett 2, Tom Eisele: 4 aus 5 an Brett 3, Nick Urbanietz: 5 aus 5 an Brett 4. Neben Kocharin gelang auch Zichen Liu an Brett 3 der Grundschule Winkelwiese/WHO Tübingen eine Hundert-Prozent-Blianz.

