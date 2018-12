Religion Sternsinger starten Ende Dezember

Bad Urach/Region / swp

Auch in diesem Jahr sind die Sternsinger wieder in Bad Urach unterwegs. Das Motto lautet dabei: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Die Aktion Dreikönigssingen 2019 bringt den Sternsingern näher, was es bedeutet als Kind mit Behinderung in einem armen Land aufzuwachsen. Das Zentrum der Pfarrgemeinde El Señor de la Esperanza in einem Armenviertel der Hauptstadt Lima unterstützt und begleitet Kinder mit Behinderung und ihre Familien. Diese Arbeit wollen die Sternsinger unterstützen.

Wer in Bad Urach einen Besuch wünscht, sollte deshalb seinen Namen und die Adresse bis zum 26. Dezember in die Listen, die in den Kirchen ausliegen, eintragen. Interessierte können sich auch bis zum 20. Dezember im evangelischen Gemeindebüro, Telefon (0 71 25) 94 87 10, melden oder eine E-Mail an gemeindebuero.badurach@elkw.de schicken. Ansprechpartner ist auch das katholische Pfarrbüro unter Telefon (0 71 25) 94 67 50, oder per E-Mail an stjosef.badurach@drs.de. So vermeiden die Sternsinger, an Türen zu klingeln, wo sie nicht erwünscht sind und die Chance ist größer, bei allen, die einen Besuch wünschen, vorbeizugehen. Die Bad Uracher Sternsinger sind am 27. und 28. Dezember, sowie am 3. und 4. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr unterwegs.

Der Aussendungsgottesdienst der Sternsinger findet am Sonntag, 26. Dezember, um 9.15 Uhr in der katholischen Kirche statt. Die Sternsinger treffen sich um 9 Uhr im Gemeindesaal. Alle interessierten Kinder – auch wenn sie nicht beim Infonachmittag dabei sein konnten – sind eingeladen. Besagter Infonachmittag findet am heutigen Samstag, 15. Dezember, von 10.30 bis 12 Uhr im Gemeindesaal der katholischen Kirche statt.

Sternsinger werden auch in Böhringen und in Zainingen gesucht. Dort sollen die Sternsinger am 2. und am 3. Januar unterwegs sein. Ansprechpartnerin ist Denisa Schreyer, Telefon (01 73) 45 85 302 oder schriftlich mit Name, Adresse und Telefon in der Rösslesgasse 3, Zainingen. In Wittlingen werden die Sternsinger am 27. und 28. Dezember ab etwa 10 Uhr unterwegs sein.