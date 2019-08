Unter dem dringenden Verdacht, ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben, hat die Kriminalpolizei am Freitagabend einen 21-Jährigen in Esslingen festgenommen. Der Verdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

In der Kirchheimer Innenstadt unterwegs

Das Mädchen war am vergangenen Dienstagabend mit Freundinnen und anderen Personen in der Kirchheimer Innenstadt unterwegs gewesen und hatte dabei den ihr bis dahin persönlich nicht bekannten Verdächtigen kennengelernt. Nachdem die anderen nach Hause gegangen waren, verbrachte die 13-Jährige den weiteren Abend mit dem 21-Jährigen, der sie offenbar dazu überredete, ihn in seine Wohnung zu begleiten und dort zu übernachten. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Heranwachsende das Mädchen dort am späten Abend vergewaltigt haben.Erst am Morgen konnte die 13-Jährige die Wohnung verlassen, die zuvor verriegelt gewesen sein soll. Nach ihrer Rückkehr zu ihren Eltern, die das Mädchen vermisst gemeldet hatten, als es am Abend nicht nach Hause gekommen war, erstattete die Familie am Mittwoch Anzeige.

21-Jähriger in Esslingen-Zell vorläufig festgenommen

Den Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gelang es, den zunächst unbekannten Beschuldigten zu identifizieren und seine aktuelle Wohnanschrift ausfindig zu machen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Mann. Dieser war zunächst nirgends anzutreffen, weshalb nach ihm gefahndet wurde. Schließlich konnte er von Kräften des Kriminaldauerdienstes am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, an der S-Bahn-Haltestelle in Esslingen-Zell vorläufig festgenommen werden.

Kleinkind allein mit Cityroller durch Riederich Anwohner findet den Dreijährigen weinend vor seiner Haustür Ein Dreijähriger hat am frühen Montagmorgen mit seinem Cityroller einen Ausflug unternommen und nicht mehr selbständig zurückgefunden.

Der Beschuldigte wurde am Samstag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser nahm den polizeilich wegen verschiedener anderer Delikte bereits bekannten Deutschen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an. Auch die in seiner Wohnung beschlagnahmten Gegenstände und Beweismittel bedürfen noch der weiteren Auswertung.

Das könnte dich auch interessieren:

33 Jahre nach Tschernobyl Kritik an Katastrophentourismus Nach dem GAU im Jahr 1986 wird Tschernobyl zunehmend zur Touristenattraktion. Elmar Kober hat dafür nur Kopfschütteln übrig.