Wittlingen Selbstgemachtes überzeugt

Wittlingen / Kirsten Oechsner

Klein, fein und überschaubar, aber geprägt von jeder Menge individueller Kreativität und persönlicher Leidenschaft: Der inzwischen fünfte voradventliche Markt in der Alten Schule in Wittlingen hat seinen Namen nicht umsonst, als Weihnachtszauber ist er inzwischen weit über den Ort hinaus bekannt. Statt Massenware gibt’s dort ausschließlich selbst gefertigte Unikate von Freizeitbastlern, Hobby-Kunsthandwerkern und Handarbeitern in den verschiedensten Bereichen.

Wer rund ums Basteln zwei linke Hände hat, fühlt sich rundum wohl im temporären Winter-Weihnachts-Wunderland in Wittlingen: Traditionelle Krippen treffen auf Dekoartikel aus Beton, schmückende Holzschalen auf geschmückte Tabletts aus Holz. Und wer zu Hause auch bastelt, strickt, näht oder in irgendeiner anderen Form werkelt, der fand einerseits viel Inspiration an den Ständen und kaufte sich andererseits dennoch etwas: Aus respektvoller Bewunderung für die kreativen Aussteller und weil vieles so schön oder auch brauchbar ist – die mit Serviettentechnik ausstaffierten Vesperbrettchen beispielsweise oder die mit Liebe bestickten Kinderhandtücher und das Spätzlesbrett aus Buchenholz. Auch Männer, die dem Thema Wohnaccessoires nicht unbedingt zugetan sind, wurden übrigens fündig: „Schau mal, da ist auch etwas für uns“, meinte ein Papa zu seinem Sohn und kaufte sich in kleine Packpapier-Tüten verpackte Feueranzünder.

Einige der Aussteller basteln seit Jahren und vor allem das ganze Jahr über. Andere lassen es eher ruhig angehen und legen gezielt vor dem Weihnachtzauber los mit dem kreativen Arbeiten.

Weihnachtsdeko aus Beton

Dazu gehört auch die Dreifach-Mama Rahel Sieverding. „Ich wurschtle mich durchs Internet und schaue mich um, was ich mit kleinem Geld machen und es dann auch so auch verkaufen kann“, erzählt die Wittlingerin. Beton ist ihr bevorzugtes Material, damit gießt sie weihnachtliche Dekorationsartikel. Zum fünften Mal, seit Anfang an, nimmt sie am Weihnachtszauber teil, weil „es so nett ist und die Stimmung so einzigartig“: Rahel Sieverding genießt die Atmosphäre ebenso wie Birte Harms, die zum dritten Mal ihre Näharbeiten ausstellt. Die Wittlingerin ist gelernte Schneiderin, versorgt ihre vier Kinder mit Kleidern aus Eigenproduktion: „Ich nähe das ganze Jahr über für die Familie, nun kommen auch andere in den Genuss.“

Jürgen Schenk aus Hengen drechselt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne, stellt in der Regel etwas für den Hausgebrauch her: „Für den Weihnachtszauber habe ich die Produktion etwas intensiviert“, meint der Premieren-Aussteller. Seine Artikel kommen an, das Interesse ist groß.

Zum ersten Mal mit dabei unter den 13 Ausstellern sind auch Hannelore Starzmann und Inge Nüssle mit Genähtem, Gesticktem und Gewebten – auch sie genießen die ungezwungene und vor allem persönliche Atmosphäre. Denn der Markt ist vor allem auch Treffpunkt für Wittlinger und Hengener, wobei die Besucher längst nicht nur aus den beiden Gemeinden ins Schulhaus kommen.

Der Traum vom Budenzauber

Das einzigartige Flair ist laut Ulrike Vöhringer, die den Weihnachtszauber vor fünf Jahren mitinitiiert hat, auch ein Grund, weshalb ein Umzug in die wesentlich größere Turnhalle nicht zur Diskussion steht: „Wir haben so ein Alleinstellungsmerkmal“, betont sie. Doch einen großen Traum träumt auch sie und zwar den von einer kleinen Budenstadt in der Dorfmitte: „Da traue ich mich aber nicht ran.“ Denn schon der kleine, aber feine Markt im Alten Schulhaus erfordert viel Organisation und ehrenamtlichen Einsatz.