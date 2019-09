Ein 60-Jähriger war am Mittwoch um 13.15 Uhr mit einem VW Passat auf dem linken Fahrstreifen der Wilhelmstraße von Lustnau herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs.

17-Jährige rennt einfach los

An der Kreuzung mit dem Nordring musste er als erstes Fahrzeug vor der roten Ampel anhalten. Nachdem diese auf Grün geschaltet hatte, fuhren der Passat-Lenker und die Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur los und über den Kreuzungsbereich hinweg. Etwa fünf Meter nach der Fußgängerfurt auf der gegenüberliegenden Seite rannte die 17-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, von rechts nach links über die Straße.

Mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht – Sachschaden von 5000 Euro

Das Mädchen wurde frontal von dem VW erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend mehrere Meter weit abgewiesen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

