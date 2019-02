Kabarett Schwäbisch à la carte in Grafenberg

Schwäbisch à la carte in Grafenberg

Grafenberg / swp

Gaisburger Marsch und viel Humor rund ums Thema Essen gibt es am 15. März in der Grafenberger Kelter.

Einen Abend lang Schwäbisch à la carte mit dem Gaisburger Marsch: Schwäbisch, musikalisch, kabarettistisch und außergewöhnlich soll es am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der Grafenberger Kelter werden. Daher bietet der Arbeitskreis Kelter Grafenberg vor dem Auftritt der Künstler das schwäbische Nationalgericht, auch bekannt als „Kartoffelschnitz und Spätzle“ an.

Der Name ist Programm

Es geht ums Essen, um die Schwaben und alles, was dazugehört. Es gibt schwäbische Songs um die Essgewohnheiten in Kurorten, kabarettistische Abhandlungen über den Schwaben in der Fremde und zu Hause sowie Plaudereien aus den Nähkästchen der Spitzenköche. Dabei werden auch moderne Nahrungsunverträglichkeiten mit Witz und Charme musikalisch aufs Korn genommen.

Vorverkauf gestartet

Der Einlass ist um 18 Uhr, Karten gibt es im Rathaus, der Kreissparkasse, der Volksbank und bei „Stiel und Blüte“ in Grafenberg. Reservierungen können auch per E-Mail unter kelter-grafenberg@gmx.de vorgenommen werden.